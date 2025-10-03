Verso le regionali, Vasellini: “Accoltellamento tra stranieri in via Roma, stop ad immigrazione incontrollata”

Grosseto. “Ieri mattina, in pieno centro a Grosseto, proprio davanti al presidio elettorale della Lega in via Roma, si è consumato un fatto gravissimo: un accoltellamento tra nordafricani, avvenuto sotto gli occhi dei cittadini e davanti a noi militanti, me compreso. Una scena che testimonia quanto la sicurezza non sia più un diritto garantito, ma un bene raro, da difendere giorno per giorno”.

A dichiararlo è Andrea Vasellini, candidato della Lega alle elezioni regionali e referente del Generale Roberto Vannacci per la provincia di Grosseto

“E come se non bastasse, oggi un altro episodio inquietante: il collega avvocato Fabbri è stato vittima di un’aggressione, segno evidente che il clima di insicurezza sta ormai degenerando – sottolinea Vasellini -. Ho letto le dichiarazioni del presidente dell’Ordine, avvocato Oneto, secondo cui ‘la responsabilità è sempre personale e non riguarda l’etnia’. È un’osservazione formalmente corretta, nessuno lo mette in dubbio. Ma non basta. Non possiamo far finta che dietro questi episodi non ci sia anche un problema di immigrazione incontrollata, di culture violente importate e tollerate da una sinistra buonista che continua a chiamare ‘risorse’ ciò che nei fatti si traduce in minacce e sangue sulle nostre strade”.

“Io e i miei militanti, unici a scendere subito in via Roma, non lo abbiamo fatto per propaganda, ma per principio: non intendiamo lasciare soli i cittadini e i professionisti come Fabbri, che devono persino temere di rientrare a casa la sera. Noi della Lega, con il Generale Vannacci, parliamo chiaro: remigrazione, sicurezza, difesa del nostro territorio. È l’unica strada per ridare dignità e libertà ai toscani. Chi minimizza o fa finta di nulla si rende complice di questo degrado – termina Vasellini -. La nostra promessa è netta: restituire ordine e sicurezza a Grosseto e all’intera Toscana. Non con le favole delle ‘risorse’, ma con il coraggio delle scelte”.