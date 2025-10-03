Verso le regionali, Ulmi: “Senza terzo settore e volontariato a rischio molti servizi essenziali”

Home GrossetoVerso le regionali, Ulmi: “Senza terzo settore e volontariato a rischio molti servizi essenziali”
"È tempo che la politica riconosca con forza il ruolo strategico del terzo settore e del volontariato"

di Redazione
Grosseto. “Il volontariato e il terzo settore rappresentano oggi una colonna portante del nostro sistema di welfare, nelle città e nelle aree interne. Senza il loro impegno quotidiano, molti servizi fondamentali, dall’emergenza urgenza alla protezione civile, dall’assistenza sociale fino all’inclusione, rischierebbero un drastico ridimensionamento”.

Così Andrea Ulmi, candidato civico di Noi Moderati-Civici per Tomasi, spiega la sua posizione in merito.

“È tempo che la politica riconosca con forza il ruolo strategico del terzo settore e del volontariato e lo sostenga concretamente – afferma Ulmi, non solo con le parole, ma con strumenti, risorse e semplificazioni. Il terzo settore non è un supplente del pubblico, ma  è un partner ormai essenziale, spesso più vicino al territorio e in grado di intercettare i bisogni reali delle persone”.

Ulmi sottolinea come in molte zone della provincia di Grosseto il terzo settore sia l’unico presidio attivo sul territorio.

“Penso alle associazioni che garantiscono il primo soccorso e l’emergenza-urgenza, tipo la Croce Rossa, la Misericordia o l’Anpas – aggiunge il candidato di Noi Moderati-Civici per Tomasi -, oppure alle associazioni che si occupano di anziani soli, ai volontari che tengono vive le comunità, ai centri di promozione sociale. Senza di loro interi paesi rischierebbero l’abbandono”.

“Per questo – conclude Ulmi nel nostro programma c’è un impegno preciso, quello di rafforzare il dialogo tra enti locali e associazioni, valorizzare le reti di volontariato, semplificare l’accesso ai fondi e promuovere la cultura della partecipazione per arrivare ad una co-programmazione e co-progettazione su certi ambiti perché nulla può essere dato per scontato. Il terzo settore non è un mondo a parte, ma ormai una componente portate del nostro sistema socio-assistenziale”.

