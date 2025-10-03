Home AmiataVerso le regionali, Tenci: “Una carta dei servizi per il recupero delle aree interne”
Verso le regionali, Tenci: “Una carta dei servizi per il recupero delle aree interne”

"Le aree interne devono poter esprimere il loro valore, rivendicando l’importanza territoriale e geografica che rivestono in Regione"

di Redazione
Castell’Azzara (Grosseto). Garantire ai cittadini delle aree interne gli stessi diritti e le stesse opportunità di chi vive nei grandi centri urbani. È questa la proposta di Tullio Tenci, sindaco di Castell’Azzara e candidato al Consiglio regionale nella lista Casa Riformista – Eugenio Giani Presidente, che lancia l’idea di una carta dei servizi per le aree interne.

«Le aree interne devono poter esprimere il loro valore, rivendicando l’importanza territoriale e geografica che rivestono in Regione – dichiara Tenci –. Chi vive in un borgo deve poter contare su servizi certi e di qualità. La Regione Toscana ha già fatto passi importanti, ma serve un impegno più chiaro e condiviso: una vera e propria carta che definisca standard minimi e verificabili per tutti i cittadini, di qualunque luogo e provenienza”.

La proposta di Tenci si articola in cinque punti:

  • mobilità, con più corse per studenti e pendolari, mezzi moderni e manutenzione costante delle strade di collegamento;
  • sanità di prossimità, con presidi territoriali accessibili, telemedicina e tempi certi per visite ed esami;
  • connessione digitale, con banda larga garantita e punti Wi-Fi pubblici nei borghi principali;
  • sostegno alle imprese, con incentivi per chi avvia attività nei piccoli comuni, promozione della filiera corta e del turismo diffuso;
  • trasparenza e monitoraggio, con un report annuale sugli obiettivi raggiunti e un tavolo permanente di confronto con i territori.

Per Tenci la carta rappresenta «un patto tra Regione e cittadini, non un elenco di promesse, ma uno strumento concreto per colmare il divario tra città e aree interne».

Un progetto che si inserisce nel solco del lavoro già avviato dalla Regione Toscana sotto la guida di Eugenio Giani, con l’obiettivo di consolidare i risultati raggiunti e superare le criticità ancora presenti. «Una Toscana più unita e più forte – ha concluso Tencinasce dalla certezza dei servizi. E questa certezza deve valere per tutti, da Firenze fino al borgo più piccolo dell’Amiata».

Merlini Corrado 3 Ottobre 2025 | 17:20 - 17:20

Proposta decisamente interessante quella dei Sindaco TENCI. I cinque punti indicati consentirebbero, una volta per tutte, di avere – anche nei piccoli centri della nostra Regione – condizioni di vita decisamente migliori e più vicine alla realtà. Spero che Tenci ottenga dagli elettori del suo territorio quella attenzione che merita e che gli auguro-

