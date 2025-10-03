Verso le regionali, Ciaffarafà: “Esenzione del bollo auto per i cittadini dell’Amiata”

Grosseto. “Come molte categorie esenti dal pagamento del bollo auto, è giusto che anche i cittadini dell’Amiata siano esenti, almeno per un mezzo a nucleo familiare, da questa tassa regionale che nasceva nel 1953 per finanziare il mantenimento delle strade e della sicurezza sulla circolazione”.

A dichiararlo è Riccardo Ciaffarafà, candidato di Forza Italia Grosseto alle elezioni regionali.

“Considerando la situazione delle strade che collegano i paesi dell’Amiata alle principali arterie, chi vive qui è senza dubbio svantaggiato e danneggiato da una tassa piatta che considera solo le caratteristiche del mezzo. Siamo i più penalizzati in Toscana: anche rispetto all’Abetone, che dalla sua, ha la vicinanza alla città di Pistoia, per esempio – continua Ciaffarafà -. I servizi pubblici sono stati ridotti, proprio da Regione Toscana, in modo sostanziale negli ultimi anni con pochissime possibilità di prendere i mezzi pubblici sia per recarsi a lavoro, che per altro: un taglio che obbliga sostanzialmente ad avere più mezzi privati di trasporto per nucleo familiare e di conseguenza più bolli auto o moto da pagare. Dunque non è solo uno ‘sfizio’ avere più mezzi per famiglia, ma un’oggettiva necessità che non rende giustizia al principio di uguaglianza fra i cittadini della Regione”.

“Per non parlare dei costi che chi vive in montagna che è costretto a sostenere, considerando come sono ridotte le strade: basti pensare alle buche ed agli asfalti vecchi e datati di decine d’anni – sottolinea Ciaffarafà -. Occorrerebbe percorrere anche una sola volta l’anello dell’Amiata che collega i paesi per rendersi conto della situazione nella quale siamo costretti a vivere ogni giorno. Questa condizione inevitabilmente porta a danni meccanici costanti e ripetitivi alle auto e alle moto a carico di chi qui ci vive. Inoltre, ci sono da considerare la difficoltà ed i tempi negli spostamenti, anche da un paese all’altro, per i servizi essenziali come supermercati, ospedali ed altro”.

“Insomma: chi vive in montagna vede moltiplicati i costi, rispetto ad altre zone della provincia e della regione, per il mantenimento e per la manutenzione dei propri mezzi, dunque mi sembra equa e equilibrata, visti anche i numeri contenuti dei beneficiari – termina Ciaffarafà –. Vorrei che questa mia proposta fosse fatta propria da tutti i candidati: la invierò oggi stesso sia ad Alessandro Tomasi che ad Eugenio Giani ed a tutti i candidati della provincia di Grosseto e Siena affinchè si possa concretamente realizzare nei primi cento giorni di governo”.