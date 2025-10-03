Follonica Gavorrano-Siena: le modifiche al traffico e i divieti in occasione del match

Gavorrano (Grosseto). Cambi alla viabilità e agli accessi in occasione della partita del Follonica Gavorrano contro il Siena, in programma domenica 5 ottobre alle 15.

Per il match sono state diramate dal Comune alcune disposizioni, valide dalle 9 alle 18 e comunque fino al termine dell’evento, per regolare il traffico nei pressi dello stadio Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano, disponibili sul sito istituzionale dell’ente, per motivi di viabilità, sicurezza e ordine pubblico.

Le modifiche al traffico

In via Morandi istituzione del divieto di sosta e di transito con circolazione permessa esclusivamente ai pedoni e ai mezzi di soccorso. In piazza Pertini e via Finetti (tratto finale) l’istituzione del divieto di sosta e di transito con circolazione permessa esclusivamente ai pedoni, ai mezzi di soccorso e sosta riservata ai tifosi locali.

In via Berlinguer chiusura dell’accesso da e per via Morandi. In piazza dello Stadio chiusura dell’accesso su via Morandi e istituzione del divieto di sosta e di transito con circolazione permessa esclusivamente ai pedoni e ai mezzi di soccorso.

In piazza del Parco istituzione parcheggio riservato ai tifosi ospiti. Alla piscina – via Tarantelli istituzione del parcheggio riservato ai tifosi ospiti. In via F.lli Cervi, dal bivio di ingresso della piscina comunale al bivio con via Agresti, istituzione di divieto di transito, con esclusione dei tifosi ospiti diretti ai due parcheggi a loro riservati in via Tarantelli (parcheggio piscina) e in piazza del Parco, limitatamente dalle 12 alle 18 e comunque fino al termine dell’evento.

L’ordinanza

Per l’occasione è stata emessa anche un’ordinanza sindacale dalle 12 alle 18 di domenica 5 ottobre che vieta la somministrazione e la vendita di alcolici, il divieto di vendita di bevande in lattina e bottiglie in occasione della partita tra Us Follonica Gavorrano e Siena.

L’ordinanza è rivolta agli esercizi pubblici, agli esercizi in sede fissa, ai titolari di autorizzazione per il commercio ambulante, il divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro e lattine che possano costituire pericolo, anche se erogate da distributori automatici, i cui gestori dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l’erogazione.

Il divieto di consumo in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità, nonché il loro abbandono al di fuori degli appositi raccoglitori.

Il divieto di detenzione in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità.

Il divieto di vendita e somministrazione, anche se effettuata previa miscelazione con altre sostanze non alcoliche, di bevande alcoliche che all’origine abbiano un contenuto alcolico.

In tutto il centro abitato di Bagno di Gavorrano tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono sospendere l’attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle 12 alle 18, fermo restando il divieto di vendita e somministrazione dalle 3 alle 6.

Tutte le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare e misto devono sospendere l’attività di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle 12 alle 18.

Tutti gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto devono sospendere l’attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle 12 alle 18, fermo restando il divieto di vendita dalle 24 alle 6.

Tutte le attività artigianali che espongono e/o vendono bevande alcoliche e superalcoliche (comprese quelle artigiane di prodotti alimentari di propria produzione, incluse quelle che effettuano la vendita per il consumo immediato all’interno dei locali) devono sospendere l’attività di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle 12 alle 18.

Gli apparecchi automatici situati in apposito locale adibito in modo esclusivo alla vendita devono essere configurati in modo che sia inibita la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle 12 alle 18, fermo restando il divieto di vendita dalle 24 alle 6.