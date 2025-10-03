Home AttualitàFalsi addetti provano ad entrare nelle case dei clienti, Adf: “State attenti, è una truffa”
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

Falsi addetti provano ad entrare nelle case dei clienti, Adf: “State attenti, è una truffa”

L’azienda invita i cittadini, qualora avessero dubbi, a contattare il call center

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 26 views

Grosseto. AdF, al fine di tutelare i propri clienti dal rischio di essere coinvolti in richieste illecite da parte di persone malintenzionate, rinnova la raccomandazione a tutti i cittadini di prestare massima attenzione.

Nei giorni scorsi, infatti, sia in provincia di Grosseto che in provincia di Siena, si sono verificati nuovi tentativi di accesso alle abitazioni dei clienti da parte di falsi addetti che dichiaravano di averne necessità per controlli relativi all’utenza idrica.

AdF ricorda che i tecnici dell’azienda o delle ditte incaricate si presentano a domicilio solo dopo aver concordato un appuntamento, richiesto dal cliente stesso o fissato direttamente da AdF. Nel caso invece di sostituzione dei contatori, gli addetti incaricati sono tutti muniti di apposito tesserino di riconoscimento.

L’azienda invita i cittadini, qualora avessero dubbi, a contattare il call center ai seguenti numeri: 800.887755 da linea fissa o 0564.448844 da cellulare.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Confagricoltura: Attilio Tocchi confermato presidente

L’Info Point del parco archeologico apre le porte...

Verso le regionali, Vasellini: “Accoltellamento tra stranieri in...

Accusato di furto, dà in escandescenze al pronto...

Ambra Sabatini vince i Campionati mondiali nei 100...

“La responsabilità nella documentazione sanitaria”: congresso della Società...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: