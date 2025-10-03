Home Senza categoriaDoppio intervento di AdF: possibili disagi in alcune località
Doppio intervento di AdF: possibili disagi in alcune località

I lavori sono in programma mercoledì e giovedì 9 ottobre

di Redazione
di Redazione

Pitigliano (Grosseto). AdF al lavoro a Pitigliano per due interventi di distrettualizzazione sulle reti idriche nelle località Malpasso e Casone.

I lavori

I lavori in località Malpasso potrebbero determinare, dalle 8.30 alle 11.30 di mercoledì 8 ottobre,abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle località Malpasso, Pantano e Sconfitta Vecchia.

L’intervento in località Casone potrebbe determinare, dalle 8.30 alle 11.30 di giovedì 9 ottobre, abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in tale località.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

