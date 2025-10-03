Doppio intervento di AdF: possibili disagi in alcune località

Pitigliano (Grosseto). AdF al lavoro a Pitigliano per due interventi di distrettualizzazione sulle reti idriche nelle località Malpasso e Casone.
I lavori
I lavori in località Malpasso potrebbero determinare, dalle 8.30 alle 11.30 di mercoledì 8 ottobre,abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle località Malpasso, Pantano e Sconfitta Vecchia.
L’intervento in località Casone potrebbe determinare, dalle 8.30 alle 11.30 di giovedì 9 ottobre, abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in tale località.
