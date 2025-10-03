Arte e ambiente: “Da Museo a Museo” propone due nuove escursioni a ottobre

Grosseto. Prosegue il progetto “Da Museo a Museo”, promosso dal Sistema Musei di Maremma con il contributo della Regione Toscana e coordinato dal Museo di storia naturale della Maremma.

Ad ottobre previste due escursioni: domenica 12 tra Seggiano e Castel del Piano, sul Monte Amiata, e domenica 26 da Saturnia a Manciano.

L’iniziativa mira a collegare i musei del territorio attraverso itinerari percorribili con forme di mobilità dolce – a piedi, in bicicletta o a cavallo – offrendo esperienze che uniscono cultura, natura e turismo sostenibile.

Attivo da diversi anni e con grande successo, “Da Museo a Museo” ha individuato sei aree del territorio maremmano – Monte Amiata, Grosseto e pianura, Costa d’Argento, regione dei Tufi, Colline dell’Albegna e Colline Metallifere – ognuna con itinerari dedicati che collegano i musei a percorsi naturalistici. Durante le escursioni i partecipanti sono invitati a raccogliere dati su flora e fauna spontanea, contribuendo al progetto di Citizen Science coordinato dal Museo di storia naturale della Maremma.

Tutte le informazioni e cartine sui percorsi sono disponibili nell’apposita sezione del sito: www.museidimaremma.it

Le escursioni di ottobre

Domenica 12 ottobre – Da Seggiano a Castel del Piano (10 chilometri circa 4 ore)

La giornata si apre alle 9 con il ritrovo in piazza Umberto I a Seggiano, presso il Museo dell’olio e il Cisternone. Dopo la visita guidata al borgo, legato alla tradizione dell’olivo e dell'”olivastra seggianese”, si parte in cammino lungo un percorso che, passando dal castello di Potentino e seguendo il sentiero Cai 610 tra oliveti e vigneti, conduce fino a Castel del Piano (arrivo previsto intorno alle 13). Qui i partecipanti visiteranno le collezioni artistiche di Palazzo Nerucci e consumeranno il pranzo al sacco con un piccolo rinfresco di prodotti tipici. Una navetta riporterà i partecipanti al punto di partenza.

Domenica 26 ottobre – Da Saturnia a Manciano (15 chilometri, circa 6 ore complessive)

Partenza alle 9 da Manciano (dal parcheggio di via Martiri della Libertà, vicino al cimitero) con autobus navetta per Saturnia, oppure alle 9.15 da Montemerano per chi sceglie il percorso ridotto (10 chilometri). La giornata inizia con la visita al Polo ulturale Pietro Aldi di Saturnia, per poi proseguire dopo l’uscita dal paese attraverso la Porta romana, prima in discesa lungo una strada sterrata e poi lungo un sentiero che attraversa la campagna fino a raggiungere la Strada provinciale 10. Dopo un breve tratto di strada asfaltata si arriva a Montemerano, dove il Polo Aldi offrirà un pranzo leggero. Da qui il percorso continua in salita, prima sentiero e poi strada sterrata, fino a Manciano, con visita al Museo di Preistoria e Protostoria.

Informazioni utili

Partecipazione gratuita (massimo 30 persone per data, con prenotazione obbligatoria tramite QR Code o da questo link: https://tinyurl.com/4zw9hkxz).

Pranzo libero (al sacco o nelle formule indicate dagli organizzatori).

Consigli pratici: abbigliamento comodo, scarpe da trekking e acqua al seguito.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0566.906525, e-mail accoglienzamuseimassa@gmail.com.