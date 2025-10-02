Verso le regionali, Minucci: “Parco della Maremma e Genio Civile usati come comitati elettorali del Pd”

Grosseto. “Quello che sta accadendo in questi giorni in Maremma è gravissimo e non può passare sotto silenzio. Dopo aver trasformato il Parco della Maremma in un vero e proprio comitato elettorale del Pd, oggi assistiamo all’ennesima forzatura: il coinvolgimento del Genio Civile in piena campagna elettorale, piegato agli interessi di una parte politica”.

A dichiararlo è Luca Minucci, candidato alle elezioni regionali per Fratelli d’Italia Grosseto.

“È un comportamento scandaloso che tradisce la fiducia dei cittadini – sottolinea Minucci –. Parliamo di istituzioni pubbliche che dovrebbero essere autonome, indipendenti e al servizio della comunità, e che invece vengono utilizzate come strumenti di propaganda da una sinistra sempre più disperata e sempre meno credibile. Chi riveste incarichi di responsabilità nel Parco della Maremma o nel Genio Civile dovrebbe garantire serietà, imparzialità e rispetto delle istituzioni. Al contrario, abbiamo assistito a una sequenza di episodi che dimostrano soltanto inadeguatezza e scarsa onestà intellettuale”.

“La Maremma non merita di essere trattata come terreno di conquista elettorale. Merita istituzioni che sappiano difendere davvero il territorio, non presidenti e dirigenti che si prestano a fare da spalla a candidati del Pd – termina il candidato -. È ora di dire basta: le istituzioni devono lavorare per i cittadini, non per una parte politica. Chi oggi si presta a questa deriva istituzionale dovrebbe vergognarsi e trarne le dovute conseguenze”.