Case popolari: il Comune pubblica il bando per l’assegnazione

Come presentare domanda

Orbetello (Grosseto). Il Comune di Orbetello informa che, con Determina n. 676 del 30 settembre 2025, è stato approvato e pubblicato il bando generale 2025 per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp).

Il bando resterà aperto dal 6 ottobre al 10 dicembre 2025. Possono presentare domanda tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. Con l’entrata in vigore della nuova graduatoria, quella attuale perderà efficacia: anche coloro che sono già inseriti dovranno quindi presentare una nuova domanda per poter concorrere alle future assegnazioni.

Tutta la documentazione, il testo integrale del bando e i moduli di domanda sono disponibili al seguente link: https://comune.orbetello.gr.it/novita/bando-generale-per-lassegnazione-di-alloggi-di-edilizia-residenziale-pubblica/

È inoltre possibile rivolgersi all’Urp del Comune di Orbetello (in piazza Plebiscito 1, a piano terra), dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, e nei giorni di martedì e giovedì, anche dalle 15 alle 16.

