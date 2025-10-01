Verso le regionali, Lidia Bai: “Il settore agroalimentare può ancora crescere”

Grosseto. Il settore agroalimentare rappresenta uno dei principali punti di forza della provincia di Grosseto.

Su questo tema interviene Lidia Bai, candidata del Partito Democratico al Consiglio regionale alle elezioni del 12 e 13 ottobre: “Negli ultimi decenni sono stati compiuti passi importanti e significativi – spiega –, ma le potenzialità di crescita sono ancora enormi. Occorre crederci e investire con decisione”.

Per la candidata, è fondamentale sostenere le imprese attraverso incentivi agli investimenti, l’attivazione di fondi di garanzia, la semplificazione dell’accesso ai bandi e ai finanziamenti europei che favoriscano innovazione, sostenibilità ambientale, economica e sociale delle produzioni e delle filiere.

“Se sarò eletta un mio preciso impegno sarà quello di portare avanti queste istanze – sottolinea – e un’attenzione particolare vorrei dedicarla alle aziende più piccole, che necessitano non solo di risorse economiche, ma anche di supporto tecnico e formativo e di maggiori agevolazioni per accedere ai bandi, in particolare verso l’agricoltura di precisione, a cui spesso le aziende più piccole sono precluse a causa dei parametri di accesso, spesso dimensionati solo verso le imprese di grandi dimensioni. Invece questo approccio produttivo, basato sull’utilizzo di tecnologie avanzate, come droni, sensori e applicazioni digitali, è in grado di ottimizzare l’impiego di risorse idriche ed energetiche, migliorare produttività ed efficienza può rappresentare una grande opportunità per tutto il mondo dell’agricoltura”.

Il futuro dell’agroalimentare locale passa anche attraverso il rafforzamento delle filiere territoriali. I progetti legati ai borghi, alle comunità del cibo, alle reti di economia locale e agli itinerari enogastronomici e culturali possono contrastare lo spopolamento e generare nuova occupazione.

“In questo scenario – conclude Bai – diventano fondamentali anche la creazione di spazi dedicati all’imprenditorialità giovanile, femminile e sociale, con premi e bandi specifici per start-up rurali, così da costruire un modello di sviluppo davvero innovativo e inclusivo”.