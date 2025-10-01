Verso le regionali: i candidati maremmani patto con agricoltori e Coldiretti

Grosseto. Dal rafforzamento dell’assessorato all’agroalimentare con poteri speciali per la gestione delle crisi di comparto alla semplificazione delle norme e delle procedure di accesso ai bandi, dalla definizione di tempi certi per l’erogazione di rimborsi e contributi all’istituzione di un fondo rotativo a sostegno delle imprese per facilitare l’accesso al credito, dalla difesa del Made in Tuscany, come patrimonio unico e non delocalizzabile fino alla conferma dell’impianto del nuovo piano faunistico venatorio approvato lo scorso luglio, che per la prima volta mette al centro la tutela delle coltivazioni e del reddito agricolo: sono alcune delle priorità – e delle richieste – disegnate da Coldiretti nel manifesto “L’orgoglio di coltivare il futuro” presentato dai candidati consiglieri alle prossime elezioni regionali (12-13 ottobre) in appoggio a Eugenio Giani e Alessandro Tomasi.

All’incontro, che si è tenuto a Casa Coldiretti, a Grosseto ed è stato coordinato dal presidente provinciale, Simone Castelli, e dal direttore provinciale, Milena Sanna, hanno partecipato Luca Giacomelli, Leonardo Marras, Alfredo Velasco, Chiara Serracchiani, Luca Agresti, Marco Neri, Michele Bartalini, Luca Minucci e Guendalina Amati.

“Chiediamo che l’agricoltura sia riconosciuta come asset strategico dell’economia regionale confermando e rafforzando l’assessorato all’agroalimentare attraverso l’attribuzione di deleghe per la gestione della crisi di mercato che purtroppo, a causa delle distorsioni lungo la filiera, sono sempre più frequenti. L’agricoltura non è solo produzione: è cibo, salute, cultura e tutela del territorio”, ha ricordato il presidente provinciale, Simone Castelli.

Il manifesto raccoglie dal basso le priorità e le aspettative delle aziende agricole emerse in occasione degli incontri organizzati in questi mesi sul territorio. A tenere banco la tutela del paesaggio, il consumo del suolo e le speculazioni energetiche che molti territorio rischiano di subire, l’emergenza climatica con la necessità di realizzare nuovi invasi e di semplificare la normativa per il recupero degli invasi già esistenti – oltre 16mila quelli censiti – per permettere il recupero delle acque piovane ed il loro riutilizzo migliorando così la competitività delle aziende.

Il manifesto, consegnato e siglato da tutti i candidati, definisce, uno ad uno, anche le criticità dei singoli comparti agricoli, da quello zootecnico al vivaismo, dalla pesca alla cerealicoltura, dall’olivicoltura all’accoglienza e alla gestione del bosco, proponendo, come è nello stile di Coldiretti, le possibili soluzioni. Tra le proposte, in materia di lavoro, l’istituzione di un albo delle aziende senza terra per contrastare fenomeni di illegalità e sfruttamento, tema quest’ultimo che ha visto Coldiretti sempre in prima linea, mentre sul fronte delle aree interne, dove i costi di produzione sono maggiori per via della minore meccanizzazione, la strada potrebbe essere quella di prevedere specifiche semplificazioni burocratiche ed agevolazioni per riequilibrare la bilancia economia delle aziende.

Per informazioni: https://grosseto.coldiretti.it/, pagina ufficiale Facebook @cdGrosseto, Instagram @Coldiretti_Toscana, Twitter @coldirettitosca