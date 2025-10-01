Verso le regionali: Arci redige quindici proposte per i candidati di sinistra e centrosinistra

Grosseto. Quindici appunti per la Toscana del futuro.

In vista delle prossime elezioni regionali, Arci redige un documento da sottoporre ai candidati consiglieri alle prossime elezioni regionali delle forze politiche della sinistra e del centrosinistra, con le priorità dell’associazione per il programma di Governo dei prossimi 5 anni.

Cultura, rapporti con il terzo settore, il ruolo dei circoli Arci nel tessuto sociale, ma anche accoglienza, antirazzismo e antifascismo tra gli appunti che Arci Toscana propone ai candidati alla presidenza della Regione.

Sulla cultura, nell’auspicare un vero e proprio assessorato per “l’accesso alla cultura” per tutte e tutti, Arci Toscana ritiene “sia urgente investire risorse aggiuntive nei processi che promuovono e supportano gli spazi culturali di comunità per rimuovere le disuguaglianze territoriali”.

Molti altri i temi che tocca il documento, dal ridare nuovo protagonismo alla cooperazione decentrata “in un mondo sempre più chiuso nei sovranismi”, rilanciare la Toscana come territorio di pace, ribadendo un secco “no” a nuove basi militari, ma anche la richiesta di una nuova spinta alle politiche collegate alla legalità democratica e all’antimafia sociale, così come la necessità di un impegno sempre più attivo da parte della Regione per interventi a sostegno delle realtà in crisi a fianco dei lavoratori e delle lavoratrici per riaffermare la dignità e il diritto ad un lavoro sicuro, stabile, tutelato.

Gli altri appunti parlano quindi di laicità, tutela dei diritti civili, sanità, scuola e servizi sociali pubblici da difendere e diritto alla casa per tutte e tutti, oltre ad un impegno concreto su altri due temi particolarmente cari all’Arci, ovvero il carcere (“strutturare in modo più efficace i percorsi di reinserimento sociale e sostenere l’impegno del terzo settore nelle attività che da anni svolgono all’interno degli istituti penitenziari”) e tutela dell’ambiente e del paesaggio (“con scelte condivise e partecipate con le comunità locali”).

Il documento, redatto in 15 punti distinti, è il risultato di un lavoro collettivo e di sintesi nato in seno al Consiglio regionale di Arci Toscana, per sottoscrivere il documento è possibile inviare una mail a arcicomgrosseto@gmail.com.