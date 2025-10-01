Home CronacaVento: allerta meteo di codice giallo in provincia di Grosseto
Vento: allerta meteo di codice giallo in provincia di Grosseto

di Redazione
Grosseto. Il codice giallo per il vento forte causato dall’arrivo di un nucleo di aria fredda da est, associato a condizioni di moderata instabilità, è stato esteso fino alle ore 20 di domani, giovedì 2 ottobre.

La sala operativa ha anche aggiornato la mappa delle aree interessate dal fenomeno: a Valdarno fiorentino e inferiore e Bisenzio-Ombrone pistoiese, si aggiungono Valdarno superiore, Valdichiana, medio Ombrone grossetano e bacino di Fiora e Albegna.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

