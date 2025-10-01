Truffa del falso Carabiniere contro coppia di anziani: arrestati due uomini

Grosseto. Ieri sera, i Carabinieri della stazione di Capalbio e del Nucleo operativo di Orbetello hanno portato a termine una brillante operazione, arrestando due persone che poco prima avevano commesso una truffa ai danni di persone anziane.

Il controllo

Il tutto ha avuto inizio quando una pattuglia della Stazione ha notato due uomini che, dopo aver pranzato in un locale del posto, si stavano apprestando a risalire in macchina. L’intuito dei pur giovani Carabinieri in pattuglia ha suggerito loro di eseguire un attento controllo ai due, che erano appena risaliti in auto.

I due uomini, non originari della provincia, non hanno dato particolari motivazioni circa la loro presenza in zona; il veicolo invece risultava essere stato preso a noleggio, sebbene l’intestatario del contratto non corrispondesse a nessuno dei due a bordo.

Il controllo di polizia ha lasciato grossi interrogativi sulle ragioni della loro presenza: ciononostante, non essendovi comunque motivi per trattenerli, i due si erano poi allontanati.

Gli attenti militari della stazione hanno comunque attivato i colleghi del Norm di Orbetello che, appresa la situazione, si sono messi subito al lavoro, provando a monitorare per quanto possibile i movimenti della vettura.

Fondamentale è stato anche il contatto con le centrali operative del Comando provinciale, alle quali è stata diramata la nota di ricerca, attivando un “allarme” per possibile commissione di truffe o altri reati contro il patrimonio.

La truffa

Il riscontro è arrivato quando da Grosseto la centrale operativa ha segnalato che una coppia di coniugi era stata poco prima vittima di una truffa. In sintesi, i coniugi erano stati contattati al telefono da un sedicente Carabiniere, il quale aveva riferito che vi era stata poco prima una rapina in una nota gioielleria di Grosseto e che era stato loro segnalato che la refurtiva si trovava nella loro abitazione.

Pertanto, i coniugi erano stati avvertiti che sarebbe passato a breve un collega per verificare soldi e gioielli. Poco dopo, un uomo si era presentato alla loro porta e i due coniugi – come da indicazioni ricevute al telefono dai sedicenti carabinieri – gli avevano mostrato i soldi e i gioielli che avevano in casa. L’uomo se ne era quindi impossessato, allontanandosi di corsa.

Ma stavolta era attivo un dispositivo consistente che era proprio alla ricerca della macchina controllata qualche ora prima.

Alle 17 i militari hanno nuovamente intercettato la macchina, che è stata subito fermata. Ma, a differenza di qualche ora prima, i due a bordo sono apparsi molto nervosi e preoccupati. Al termine della perquisizione, sono stati trovati gioielli e 1500 euro in contanti, il tutto nascosto all’interno dell’abbigliamento intimo e nelle scarpe.

Tra gli oggetti è stata ritrovata anche la fede di matrimonio dei due coniugi truffati, riportante data e nome dello sposo.

Le vittime, contattate nel frattempo dai veri Carabinieri di Grosseto, si sono portate in caserma raccontando la loro disavventura, e, al termine degli atti dovuti, si sono viste restituire tutto quanto era stato loro sottratto.

I due uomini, da ritenersi presunti innocenti fino al definitivo accertamento di responsabilità con sentenza irrevocabile, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa di determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.