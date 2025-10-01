Rimossa la vegetazione infestante: il Consorzio di Bonifica al lavoro sul fosso Savanella

Grosseto. Gli interventi del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud inseriti nel piano delle attività della bonifica continuano in tutta la Maremma, a partire dalla città di Grosseto e dal resto del territorio comunale.
Cb6 ha eseguito una manutenzione ordinaria sul fosso Savanella, nella zona di Cernaia. E’ stata rimossa la vegetazione infestante presente in eccesso, per ripristinare il regolare scorrimento delle acque verso valle.
Rispettate le indicazioni della Regione per la tutela dell’ecosistema toscano.