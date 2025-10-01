“Maremma in Diretta” si fa in 1000: festa all’Auser della frazione

Grosseto. Mille puntate. Un traguardo che ha il sapore della storia per “Maremma in Diretta”, il format nato nel pieno del lockdown e che giovedì 2 ottobre celebrerà la sua millesima diretta dalla sede Auser di Pancole, a Scansano.

Era il 22 aprile 2020, alle 19, quando Carlo Sestini, volto e voce della trasmissione, decise di lanciare una diretta Facebook per raccontare il malessere che le imprese artigiane stavano vivendo a causa delle restrizioni dovute al Covid. Ospite della prima puntata fu Giovanni Lamioni, presidente di Confartigianato Imprese Grosseto, che al termine incoraggiò Sestini a proseguire quell’esperienza.

Da quel momento la macchina di “Maremma in Diretta” non si è più fermata, fino a raggiungere oggi un traguardo straordinario: cinque anni e cinque mesi di attività, con 1.800 ore di trasmissione, pari a 48 giorni di diretta no stop.

“Decisi di iniziare per dare voce alle aziende e ai cittadini in un momento drammatico – ricorda Sestini – e oggi posso dire con sincerità che si tratta di una delle poche esperienze al mondo con questa continuità e costanza. Una media di quattro puntate a settimana, 185 all’anno, e contenuti che spaziano dai temi locali a quelli nazionali, con oltre 5mila ospiti e centinaia di migliaia di visualizzazioni complessive. Tutto questo grazie ai 27.550 follower che ci seguono, alcuni dei quali, come il poeta Fabrizio Pistolesi e Fausto Costagli, non hanno quasi mai perso una diretta, tenuto conto che la registrazione rimane on line per possibili visualizzazioni successive“.

Il ringraziamento di Sestini va anche alla squadra che lo accompagna: Orsola Vigorito, regista e grafica, i cameraman Samuele Cottini, Mario Fontani, Loriano Bartalucci, Gianni Armonia, e l’amico Massimo Fontani. “Siamo una ‘squadra fortissimi’ – scherza – e senza di loro nulla sarebbe stato possibile.”

La millesima puntata sarà ospitata dall’Auser di Scansano, nella sede di Pancole, grazie alla disponibilità del presidente Carlo Pellegrini. “Abbiamo voluto accogliere questo anniversario perché ‘Maremma in Diretta’ è un progetto che valorizza davvero il territorio – spiega Pellegrini –. Per noi è un onore festeggiare nella nostra sede più recente, quella di Pancole”.

Un evento dunque che va oltre il semplice numero e diventa testimonianza di resilienza, comunità e comunicazione dal basso.

Appuntamento quindi domani sera, giovedì 2 ottobre, nella sede Auser di Pancole, in via del Colle 5, o in streaming sulle pagine Facebook e YouTube di “Maremma in Diretta”.