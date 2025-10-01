“La quiete dopo la vendemmia”: inaugurata la cantina Mitiscollis

Massa Marittima (Grosseto). Domenica 28 settembre, tra le colline metallifere di Montebamboli, si è tenuta l’inaugurazione della Cantina Mitiscollis, un luogo che porta con sé una storia antica e che oggi riparte con nuova energia grazie al progetto della famiglia Gianoli. Dopo la prima vendemmia, il desiderio è stato chiaro: aprire le porte della cantina, farsi conoscere, raccontare i primi vini e, soprattutto, incontrare le persone con cui condividere questo percorso.

Così è nata “La quiete dopo la vendemmia”, più di una semplice inaugurazione: una giornata dedicata al vino e alla sua capacità di unire tradizione, qualità e bellezza. Dalle 12 alle 18 la borgata ha accolto amici, curiosi e appassionati che hanno potuto degustare i primi tre vini della cantina: Il passo più lungo della gamba, Rosso Toscana Igt; Bamboli, Vermentino Bianco Toscana Igt e Maretta, Spumante Brut Rosato.

La degustazione è stata accompagnata dalle proposte gastronomiche del Podere Paterno – formaggi, grigliate, gelato geotermico – e resa ancora più piacevole dalla musica di un Dj set che ha portato i presenti fino al tramonto. E proprio il tramonto, con i suoi colori spettacolari sul golfo di Follonica e sulle colline di viti, ha chiuso una giornata che ha saputo regalare emozioni e senso di comunità.

“Oggi è stata un’occasione straordinaria – ha dichiarato Lorenzo Gianoli –, abbiamo conosciuto i nostri vicini, i vignaioli del territorio, con cui ci siamo scambiati bottiglie e passione. Abbiamo sentito la vicinanza delle amministrazioni di Massa Marittima e Follonica. È stato un evento partecipato, che ha incuriosito tanti e che desideriamo ripetere anche il prossimo anno.”

All’inaugurazione ha preso parte anche il sindaco di Massa Marittima, Irene Marconi, che ha sottolineato l’importanza del territorio e delle sue aziende: “La zona delle colline metallifere è un territorio che riesce a richiamare tanti nuovi investitori. Negli ultimi anni Massa Marittima ha visto nascere, rinascere e crescere tante aziende agricole che curano l’eccellenza e l’unicità dei nostri prodotti tipici. E oggi siamo all’inaugurazione della Cantina Mitiscollis, godiamo di un bellissimo luogo, di un panorama davvero esclusivo e abbiamo già potuto assaggiare anche un ottimo prodotto di qualità!”.

Con “La quiete dopo la vendemmia”, Mitiscollis ha voluto segnare l’inizio di una nuova storia fatta di vino, territorio e persone, con l’obiettivo di far crescere un progetto che è insieme agricoltura, identità e accoglienza.