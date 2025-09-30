Verso le regionali, Bai: “Valorizzare le aree interne per un nuovo sviluppo della Maremma”

Home Colline MetallifereVerso le regionali, Bai: “Valorizzare le aree interne per un nuovo sviluppo della Maremma”
Secondo la candidata, lo sviluppo delle aree interne non può prescindere da infrastrutture e servizi moderni

Grosseto. Lidia Bai, candidata del Partito Democratico alle elezioni regionali in Toscana per la provincia di Grosseto, mette al centro del suo impegno politico il rilancio delle aree interne, considerate risorsa strategica per il futuro della Maremma.

“La provincia di Grosseto è molto vasta e caratterizzata da una bassa densità di popolazione, che negli ultimi anni si è concentrata lungo la costa e nel capoluogo – spiega Bai –. L’entroterra custodisce invece grandi potenzialità in termini di ambiente, cultura, tradizione e qualità della vita. È necessario valorizzare questi territori per garantire condizioni migliori a chi vi risiede e, al tempo stesso, renderli attrattivi per chi desidera abitarvi”.

Secondo la candidata, lo sviluppo delle aree interne non può prescindere da infrastrutture e servizi moderni: “Servono connessioni efficienti, sia stradali che digitali – sottolinea –. Se sarò eletta, in Consiglio regionale porrò la massima attenzione ai futuri bandi che potranno portare risorse concrete a queste comunità”.

Un impegno che si fonda anche sul dialogo diretto con i territori: “Intendo mantenere un confronto costante con cittadini e amministrazioni locali per conoscere i problemi e individuare insieme le soluzioni – conclude Bai –. Solo così potremo dare un futuro alle aree interne e rafforzare lo sviluppo equilibrato della Maremma”.

