“Tutti a Tirli!”: percorsi di trekking e in bici alla scoperta dell’entroterra

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Una giornata tra natura, sport e tradizione alla scoperta del borgo di Tirli e dell’entroterra castiglionese.

È la prima edizione di “Tutti a Tirli!”, ideato dal Comune di Castiglione della Pescaia in collaborazione con l’associazione Terramare e il Consorzio Maremma Experience per vivere il territorio godendo della bellezza dei suoi paesaggi e la ricchezza delle tradizioni locali, a piedi o in sella alla bici.

L’appuntamento è per domenica 5 ottobre. Il programma prevede due passeggiate trekking, con partenza da Castiglione della Pescaia e Vetulonia, e un percorso bike da Castiglione con arrivo a Tirli passando dall’eremo di San Guglielmo. Ad attendere i partecipanti all’arrivo la festa contadina tra le vie del piccolo borgo, con musica, giochi, degustazioni di prodotti tipici e l’inaugurazione dei progetti “Leopoldo II di Lorena” e “Acquedotto Ximeniano”.

«Vogliamo dare ampio respiro e vita ai progetti che abbiamo realizzato in questi mesi sul valore delle nostre comunità – fanno sapere dal Comune –, sui tesori che custodiscono e che vanni tramandati, sulla bellezza delle storie che sanno raccontare attraverso i loro boschi, le fonti, i percorsi immersi nella natura e le tradizioni culinarie antiche, oggi riportate alla luce e stampate in un libro per conservarle. Abbiamo il dovere, come amministratori della cosa pubblica, di far conoscere e valorizzare le caratteristiche salienti dei nostri borghi per portare nuova linfa vitale alle attività economiche ed alle persone che li abitano e che vi lavorano tutto l’anno, per questo abbiamo deciso di inaugurare percorsi trekking e bike da realizzare in maniera costante tra ottobre ed aprile. Il 5 ottobre battezzeremo questa nuova avventura che potrà portare tanti nuovi appassionati della natura alla scoperta di curiosità e bellezze del nostro entroterra e chi non potrà partecipare questa volta non si deve preoccupare perché avrà l’opportunità di farlo lungo tutti i prossimi mesi con una cadenza che sarà decretata dal successo dell’iniziativa».

Il programma delle escursioni

Trekking da Castiglione a Tirli passando dall’eremo di San Guglielmo

Percorso di media difficoltà (9,5 chilometri), massimo 25 persone, prenotazione obbligatoria.

Ritrovo alle 10 presso il parcheggio prima dell’eremo di San Guglielmo (via del Poggetto, a Castiglione della Pescaia)

Trekking da Vetulonia a Tirli

Percorso di media difficoltà (9,5 chilometri), massimo 25 persone, prenotazione obbligatoria.

Ritrovo alle 10 presso il parcheggio in fondo a via dei Castagni (cimitero di Vetulonia).

Percorso Bike da Castiglione a Tirli passando dall’eremo di San Guglielmo

Percorso di media difficoltà (20 chilometri), massimo 20 persone, prenotazione obbligatoria.

Ritrovo alle 10 in piazza Garibaldi, all’ufficio Iat di Castiglione della Pescaia.

Per il rientro: navetta gratuita alle 17.30 da Tirli per Vetulonia e per San Guglielmo, da ottobre ad aprile, con una cadenza che sarà decretata dal successo dell’iniziativa.