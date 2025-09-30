Lavori di AdF: possibili disagi in alcune località

Capalbio (Grosseto). Giovedì 2 ottobre AdF sarà al lavoro a Capalbio, per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in località Centro G.
I lavori potrebbero determinare, dalle 8.30 alle 17, abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle località Casal Brizzi, Centro C, Centro D, Centro E, Centro F, Centro G, Centro H, Centro I, Centro L, Centro M, Chiarone Scalo, Selva Nera, strada delle Basse, strada del Pelagone, strada del Volpaio, strada Madonna Nicola, strada Origlio, strada Pescia Fiorentina Chiarone, strada Selva Nera, Strada Statale Aurelia, via del 33 e zone limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 17.
Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.