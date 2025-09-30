Il G20 delle spiagge a Riccione: confronto nazionale sul commercio nelle città balneari

Grosseto. Il 3 e 4 ottobre Riccione ospiterà due giornate di incontri, confronto e approfondimento nell’ambito del network G20 delle spiagge italiane Destination Summit, dedicate al tema “Commercio, identità e servizi: verso una strategia condivisa per le destinazioni balneari”.

Al Palazzo del Turismo, amministratori, rappresentanti istituzionali, associazioni di categoria e operatori discuteranno delle sfide e delle opportunità che attraversano oggi i centri urbani delle località costiere: dall’aumento dei costi abitativi alle difficoltà per famiglie e lavoratori stagionali, dalla perdita di identità del commercio locale all’omologazione dell’offerta; si parlerà anche di attrattività turistica e qualità della vita per residenti ed ospiti. Sarà un momento di confronto per individuare strumenti, azioni e politiche locali condivise e mettere in tavola le criticità specifiche dei singoli territori per elaborare proposte operative per sostenere e rilanciare il commercio di prossimità nelle località costiere.

«Incontri, condivisioni, dibattiti e scambi di idee: questa è l’essenza e la forza del G20 delle spiagge». A dichiararlo Elena Nappi, una delle vice cordinatrici del Network e sindaco del Comune di Castiglione della Pescaia, nonché responsabile del tavolo Ambiente che si terrà proprio a Castiglione della Pescaia i prossimi 7 e 8 novembre.

«Oggi il commercio – prosegue Nappi – è uno dei settori più penalizzati ed in sofferenza del comparto turistico a causa soprattutto del grande declino del potere di acquisto, in particolare degli italiani, durante le vacanze. Questa due giorni potrà essere l’occasione di mettere in campo azioni nuove per rivitalizzare il commercio e renderlo nuovamente attrattivo e competitivo. Per il Comune di Castiglione, oltre alla sottoscritta, saranno presenti la dottoressa Giorgia Giannini, responsabile amministrativa del commercio, e la dottoressa Luisella Senserini, referente del Suap, in modo da coprire i tavoli tematici più significativi per il nostro paese».

«Un appuntamento atteso, una riflessione comune che porterà proposte di qualità – afferma Roberta Nesto, coordinatrice nazionale del G20 delle spiagge e sindaco di Cavallino Treporti -, frutto del lavoro di un network nazionale che, all’ottavo anno di vita, ha raggiunto una capacità di lavoro comune che lo pone come naturale cerniera tra il diffuso e complesso mondo del commercio, le sue associazioni di categoria e le amministrazioni pubbliche di tutti i territori marini. Riccione sarà l’ennesima buona prova di una organizzazione trasversale, il G20 delle spiagge, e di chi occupa il posto più impegnativo nella salvaguardia della propria comunità: noi sindaci».

«Il commercio è il cuore delle nostre città: non solo un settore economico, ma un presidio di identità, socialità e qualità della vita. Se vogliamo che le località balneari restino comunità vive e inclusive, dobbiamo lavorare insieme per sostenere il commercio di prossimità, premiare chi garantisce servizi tutto l’anno e valorizzare le produzioni locali – afferma la sindaca Daniela Angelini –. Il G20 delle spiagge ci offre la forza della rete e il confronto con altre esperienze ed è lo strumento che ci permette di presentare proposte concrete a livello nazionale, dalla semplificazione normativa agli incentivi per le attività annuali, fino alla valorizzazione dell’artigianato e del commercio di prossimità. Sono inoltre particolarmente orgogliosa che Riccione ospiti il G20 delle spiagge con un appuntamento culturale di grande rilievo con la presenza di una grande voce della cultura italiana come Dacia Maraini. La sua testimonianza ci ricorda che l’identità di un territorio non si misura solo nei numeri, ma anche nei valori, nelle storie e nella capacità di rigenerarsi senza perdere le proprie radici. Da qui vogliamo ripartire, per costruire insieme un futuro sostenibile per le nostre comunità balneari».

Il programma

Venerdì 3 ottobre – Laboratorio operativo del G20 delle spiagge

Sarà il sindaco di Riccione, Daniela Angelini, delegata per il commercio del G20 delle spiagge, a fare gli onori di casa e ad aprire i lavori, venerdì 3 ottobre, del laboratorio operativo “Commercio, identità e servizi: verso una strategia condivisa per le destinazioni balneari”. Un appuntamento, con orario d’inizio alle 14.30, riservato ai Comuni del G20 delle spiagge e al team Justgood Tourism imperniato su tematiche di lavoro e discussioni dedicate alla semplificazione normativa (Suap), alla valorizzazione dei mercati urbani, mix merceologico e identità, incentivi per le attività aperte tutto l’anno. Obiettivo: dare vita a proposte operative e regolamentari con una roadmap condivisa.

Nella stessa giornata di venerdì 3 ottobre, alle 21, il Cocoricò ospiterà la serata in onore di Dacia Maraini, presidente di giuria del Premio Riccione, con lo spettacolo “Caro Pier Paolo, stanotte ti ho sognato”. La scrittrice, in conversazione con Lorenzo Pavolini, intreccerà memorie e riflessioni su Pier Paolo Pasolini e su figure centrali della cultura e della sua vita come Alberto Moravia, Elsa Morante e Maria Callas. La serata proseguirà con un concerto di Cristina Zavalloni accompagnata al pianoforte da Enrico Zanisi. Un viaggio sonoro con testi di Pasolini e Maraini, canzoni di Domenico Modugno e Laura Betti.

Sabato 4 ottobre – Convegno pubblico

Sabato mattina, dalle 10, si svolgerà un convegno pubblico con la partecipazione di ospiti istituzionali e del mondo economico. Dopo i saluti del sindaco di Riccione Daniela Angelini e del presidente del Consiglio comunale Simone Gobbi, è previsto un incontro sul tema “Confronto aperto: contributi di rappresentanti istituzionali e di categoria legati al commercio” con Roberta Frisoni, assessore al turismo, commercio e sport della Regione Emilia-Romagna, w Carlo Battistini, presidente della Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini.

Seguirà alle 11.15 un approfondimento sugli hub urbani di Riccione, con gli interventi di Ivano Ruscelli, senior consultant di Iscom Group. e Tecla Mambelli, dirigente del settore Urbanistica e Attività economiche del Comune di Riccione.

Dopo il convegno e un light lunch alla terrazza City Eye del Palazzo dei congressi, gli ospiti si dirigeranno a Villa Mussolini per una visita guidata alla mostra fotografica “Mare Magnum”.