Verso le regionali, Bai: “Sì ad energie rinnovabili, ma nel rispetto della Maremma”

Grosseto. Sul tema delle energie rinnovabili in Maremma interviene Lidia Bai, candidata alle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre nel Partito Democratico di Grosseto.

“Non sono contraria agli impianti che producono energia rinnovabile – sottolinea la candidata del Pd –, ma ai luoghi sbagliati dove dovrebbero sorgere questi impianti frutto di decisioni nate dall’alto. Il cambiamento climatico è una sfida globale e la transizione ecologica un impegno che riguarda tutti noi. Per questo è fondamentale puntare con decisione sugli impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili (solare, eolico, biomasse), ma allo stesso tempo prestare la massima attenzione a dove questi impianti vengono realizzati”.

“La provincia di Grosseto – prosegue Lidia Bai – è un territorio straordinario, ricco di bellezze ambientali e paesaggistiche e caratterizzato da produzioni agroalimentari di alta qualità. È nostro dovere tutelarlo e valorizzarlo. Per questo credo sia necessario individuare con cura le aree più idonee alla collocazione degli impianti per le rinnovabili, ad esempio: siti minerari abbandonati, discariche, aree degradate e dismesse”.

“Luoghi che possono essere recuperati e messi a servizio della sostenibilità, senza compromettere le parti più pregiate del territorio. Un processo che deve essere governato in modo serio e programmato coinvolgendo gli enti locali nelle decisioni e garantendo la tutela del paesaggio e delle produzioni agricole. Per fare questo serve un provvedimento legislativo che definisca criteri nazionali chiari e omogenei per l’installazione degli impianti, che attualmente manca. La transizione ecologica deve andare di pari passo con la difesa del nostro paesaggio e delle nostre comunità – conclude Lidia Bai -, è così che costruiamo un futuro più giusto e sostenibile”.