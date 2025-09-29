Home Colline MetallifereVerso le regionali, Bai: “Sì ad energie rinnovabili, ma nel rispetto della Maremma”
Verso le regionali, Bai: “Sì ad energie rinnovabili, ma nel rispetto della Maremma”

Non sono contraria agli impianti che producono energia rinnovabile"

di Redazione
Grosseto. Sul tema delle energie rinnovabili in Maremma interviene Lidia Bai, candidata alle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre nel Partito Democratico di Grosseto.

“Non sono contraria agli impianti che producono energia rinnovabile – sottolinea la candidata del Pd –, ma ai luoghi sbagliati dove dovrebbero sorgere questi impianti frutto di decisioni nate dall’alto. Il cambiamento climatico è una sfida globale e la transizione ecologica un impegno che riguarda tutti noi. Per questo è fondamentale puntare con decisione sugli impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili (solare, eolico, biomasse), ma allo stesso tempo prestare la massima attenzione a dove questi impianti vengono realizzati”.

“La provincia di Grosseto – prosegue Lidia Bai – è un territorio straordinario, ricco di bellezze ambientali e paesaggistiche e caratterizzato da produzioni agroalimentari di alta qualità. È nostro dovere tutelarlo e valorizzarlo. Per questo credo sia necessario individuare con cura le aree più idonee alla collocazione degli impianti per le rinnovabili, ad esempio: siti minerari abbandonati, discariche, aree degradate e dismesse”.

“Luoghi che possono essere recuperati e messi a servizio della sostenibilità, senza compromettere le parti più pregiate del territorio. Un processo che deve essere governato in modo serio e programmato coinvolgendo gli enti locali nelle decisioni e garantendo la tutela del paesaggio e delle produzioni agricole. Per fare questo serve un provvedimento legislativo che definisca criteri nazionali chiari e omogenei per l’installazione degli impianti, che attualmente manca. La transizione ecologica deve andare di pari passo con la difesa del nostro paesaggio e delle nostre comunità – conclude Lidia Bai -, è così che costruiamo un futuro più giusto e sostenibile”.

