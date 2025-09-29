Home Castiglione della PescaiaCastiglione della Pescaia a Biguglia: firmato l’accordo di gemellaggio fra i due Comuni
Castiglione della PescaiaNotizie dagli Enti

Castiglione della Pescaia a Biguglia: firmato l’accordo di gemellaggio fra i due Comuni

Un accordo che rafforza la collaborazione tra le due comunità e punta a promuovere il turismo

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 1 views

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Firmato ufficialmente il Patto di amicizia e la convenzione di partenariato tra Castiglione della Pescaia e la città di Biguglia, siglata dai sindaci Elena Nappi e Jean-Charles Giabiconi.

Un accordo che rafforza la collaborazione tra le due comunità e punta a promuovere il turismo nei periodi di bassa stagione valorizzando le affinità tra le due realtà turistiche, aprendo nuovi orizzonti di conoscenza e promozione.

Il viaggio istituzionale

La delegazione castiglionese, composta da amministratori e rappresentanti delle associazioni, ha trascorso due giorni nella cittadina corsa incontrando gli amministratori locali, gli operatori del territorio, le associazioni culturali e sportive, le scuole, in tanti momenti di confronto per aprire nuove prospettive di collaborazione e scambio.

Prima tappa del viaggio è stata la riserva naturale dello stagno di Biguglia, area protetta dal 1994 che si estende su quattro comuni corsi per quasi 1800 ettari nel sud di Bastia, gemella della Diaccia Botrona, alla scoperta delle bellezze naturali locali, seguita dalla visita al Centro di ricerca Stella Mare dell’Università di Corsica e del Cnrs, un polo d’eccellenza dedicato all’ingegneria ambientale marina e alla tutela della biodiversità. Qui si studiano e si riproducono in laboratorio specie marine a rischio estinzione – come ricci di mare, aragoste, astici, dentici e pesce corvina – seguendo l’intero ciclo, dalla riproduzione fino alla liberazione in mare. Una o due volte l’anno vengono rilasciati nel Mediterraneo circa 100.000 esemplari, a sostegno della catena alimentare.

Tra gli impegni istituzionali anche un incontro per discutere la realizzazione di una cabina di pilotaggio per mettere in piedi un Interreg marittimo Italia-Francia per effettuare scambi continui non soltanto con delegazioni ma anche con scuole, con società sportive, e scambi turistici fuori stagione in entrambe le città.

A completamento dei festeggiamenti non sono mancati momenti di condivisione culturale e di svago con musiche e canti corsi, l’opportunità per produttori ed associazioni castiglionesi di presentare i propri prodotti e le eccellenze del territorio, accolte con interesse e curiosità, di scoprire le tradizioni maremmane e i prodotti culinari della nostra terra.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Bilancio consuntivo e Consorzio della laguna: via libera...

Riapre la piscina di via Lago di Varano:...

Suolo pubblico: il Comune incontra le associazioni di...

“La Provincia in Comune”: Limatola e il Consiglio...

Messa in sicurezza dei ponti e degli attraversamenti:...

Acquisto di nuovi mezzi per lo sgombero di...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: