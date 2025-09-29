Abusivismo edilizio: sequestrati due immobili in area vincolata

Grosseto. Nel corso dei controlli del territorio, in particolare nelle aree particolaremente protette, i Carabinieri Forestale del Nucleo di Orbetello hanno scoperto un terreno in area vincolata sul quale erano in corso di realizzazione numerosi manufatti del tutto privi di titoli abilitativi.

Il controllo, eseguito con il supporto dei tecnici del Comune, ha portato alla luce una serie di abusi edilizi di dimensioni considerevoli, in particolare due costruzioni destinate a diventare appartamenti per una superficie ciascuno di oltre 100 mq nel comune di Capalbio. Tutto corredato da opere di sistemazione esterna, rampe di cemento e muri di perimetro.

La zona è considerata di particolare pregio paesaggistico e i militari hanno denunciato alla procura di Grosseto il responsabile, il Gip ha ritenuto di emettere la misura cautelare del sequestro preventivo degli immobili in modo che il reato non venisse portato ad ulteriori conseguenze.

I dati

Da gennaio i Carabinieri Forestale di Grosseto hanno eseguito 242 controlli di settore a tutela del delicato equilibrio idrogeologico e del valore paesaggistico della Provincia, rilevando 20 abusi edilizi e contestando 24.000 euro di sanzioni.

In particolare, nei territori dei Comuni di Follonica, Gavorrano e Massa Marittima i Forestali del Nucleo di Massa Marittima, con il supporto dei tecnici comunali, hanno rilevato la presenza di numerosi illeciti che contribuiscono a creare contesti di degrado e insicurezza: case mobili, annessi agricoli e serre spesso situate in aree vincolate, che con il tempo sono evolute a civili abitazioni senza alcun titolo edilizio.

E’ doveroso precisare che tutti gli indagati devono ritenersi presunti innocenti fino al definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza divenuta irrevocabile.