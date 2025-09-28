Verso le regionali, Minucci: “Per la formazione professionale serve svolta concreta e vicina ai territori”

Home GrossetoVerso le regionali, Minucci: “Per la formazione professionale serve svolta concreta e vicina ai territori”
"È necessario ripensare completamente l'approccio: servono percorsi formativi specifici per ogni settore produttivo"

di Redazione
Grosseto.La formazione professionale deve essere uno strumento reale di crescita, non un obbligo da assolvere o un contenitore vuoto di contenuti. Oggi, purtroppo, i corsi erogati dalla Regione Toscana sono spesso troppo generici e poco aderenti alle reali esigenze del mondo del lavoro. Questo rappresenta un limite evidente per chi cerca un’opportunità di riqualificazione o per i giovani che vogliono entrare nel mercato del lavoro con competenze spendibili.”

Lo dichiara Luca Minucci, candidato di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale della Toscana, annunciando una proposta di riforma profonda del sistema formativo regionale.

“È necessario ripensare completamente l’approccio: servono percorsi formativi specifici per ogni settore produttivo, o almeno articolati per grandi aree tematiche e professionali, come agricoltura, turismo, manifattura, servizi alla persona, digitale, edilizia, per garantire reali sbocchi occupazionali – continua Minucci -. Basta con i corsi ‘buoni per tutto e per niente'”.

Per Minucci, la formazione deve essere un ponte tra chi cerca lavoro e chi lo offre, non un ostacolo tra burocrazia e disoccupazione. Una parte fondamentale della proposta riguarda la territorializzazione dei corsi, soprattutto nelle aree interne e periferiche della Toscana: “Non possiamo più permettere che chi vive nelle zone meno centrali sia escluso dalle opportunità formative. Servono corsi decentrati, pensati per valorizzare le vocazioni produttive locali e in grado di sostenere lo sviluppo economico dei territori”.

Infine, Luca Minucci rilancia la necessità di partenariati stabili tra imprese e Pubblica amministrazione:  ”La formazione efficace nasce dal dialogo con chi ogni giorno opera nei settori produttivi. Proponiamo accordi strutturati tra enti pubblici, imprese e organismi di formazione per progettare insieme percorsi coerenti con la domanda di competenze. Solo così potremo rendere la formazione un vero motore di sviluppo, crescita e coesione sociale.”

