Viabilità, Simiani: Nessuna risorsa in più per le strade, Salvini confuso o in malafede”

Grosseto. “Il Ministro Salvini presenta come un grande risultato quello che, in realtà, è soltanto il reintegro, parziale, delle risorse che il suo stesso Governo aveva già tagliato alle Province. Non si tratta quindi di nuovi fondi, ma di una restituzione a saldo ridotto di risorse che spettavano da tempo ai territori”: è quanto dichiara Marco Simiani, capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio, sui finanziamenti di riqualificazione delle Infrastrutture annunciati dal dicastero.

“In più, i vincoli imposti dal Ministero ne limitano fortemente l’utilizzo: i fondi sono destinati unicamente alla manutenzione ordinaria, escludendo qualsiasi investimento strutturale nelle infrastrutture. In questo modo si impedisce alle Province di programmare opere necessarie e strategiche per la sicurezza e lo sviluppo dei territori, relegandole a interventi tampone. Se Salvini fosse davvero consapevole di cosa accade al Mit, eviterebbe di spacciare come straordinario ciò che è in realtà il minimo indispensabile. O inganna volutamente gli italiani, o non conosce nemmeno nel dettaglio i provvedimenti del suo stesso Ministero. In entrambi i casi, il Paese non merita di essere preso in giro da chi dovrebbe garantire serietà e visione sul futuro delle infrastrutture”: conclude Simiani.

