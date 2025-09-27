I compagni della prima elementare del 1967 si ritrovano a pranzo

Home AttualitàI compagni della prima elementare del 1967 si ritrovano a pranzo
Grosseto. Ha trovato una vecchia fotografia in bianco e nero in fondo ad un cassetto, i compagni di classe della prima elementare di Rispescia del lontano 1967.

Dopo 58 anni, Manrico Buzzacarin è riuscito a ritrovare quasi tutti i componenti della classe, che oggi si sono riuniti per un pranzo conviviale.

L’atmosfera era quella dei vecchi amici che, nonostante fossero passati 58 anni, sembrava si fossero salutati il giorno prima. Ricordi, aneddoti e risate sono stati il contorno della réunion, che si è conclusa con la promessa di un prossimo incontro anche con chi non ha potuto essere presente.

