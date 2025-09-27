Acquisto di nuovi mezzi per lo sgombero di neve e ghiaccio: contributo della Regione all’Unione di Comuni

Colline Metallifere (Grosseto). La Regione Toscana ha finanziato con 80mila euro il progetto presentato dall’Unione di Comuni montana Colline Metallifere per l’ampliamento e l’ammodernamento dei mezzi e delle attrezzature da utilizzare nello sgombero di neve e ghiaccio. Si tratta di un risultato importante, perché il progetto nasce dalla più che decennale esperienza dell’Ente e dei Comuni membri nelle attività di prevenzione e gestione delle emergenze invernali e risponde a difficoltà ben conosciute da chi amministra un territorio vasto e complesso come il nostro.

L’analisi svolta infatti ha messo in evidenza alcune criticità del parco mezzi oggi in dotazione: veicoli di grandi dimensioni, che si dimostrano molto efficaci sulle strade extraurbane e nei tratti ampi, ma che hanno difficoltà di manovra nei centri storici e nelle strade strette e tortuose. A questo si aggiunge la sfida legata all’ampiezza del territorio, che rende necessario intervenire in contemporanea su aree e centri abitati anche molto lontani tra loro. Anche le attrezzature per la prevenzione del ghiaccio, come gli spargisale, risultano ad oggi insufficienti rispetto alle reali necessità.

Con le risorse regionali e la quota di cofinanziamento di circa 16mila euro a carico dell’Unione, sarà ora possibile colmare queste lacune con l’acquisto di una minipala professionale gommata allestita con lama da neve, di un veicolo side by side (Utv) quadriciclo 4×4 equipaggiato con lama anteriore e spargisale posteriore e di uno spargisale da montare su un pick-up già in dotazione al Comune di Roccastrada, in sostituzione dell’attuale.

«Questo finanziamento – commenta il presidente dell’Unione dei Comuni Colline Metallifere, Giacomo Termine – dimostra l’attenzione della Regione Toscana verso i territori montani e periferici, dove i servizi di prossimità e gli interventi di protezione civile assumono un ruolo strategico per la sicurezza delle comunità locali. Con queste nuove attrezzature saremo in grado di garantire un servizio più capillare e tempestivo, rispondendo meglio alle esigenze dei cittadini anche nei piccoli centri e nelle aree più difficili da raggiungere.

Voglio sottolineare che si tratta di un risultato frutto di un lavoro di squadra: la capacità progettuale dell’Unione, l’impegno degli uffici competenti e la collaborazione costante tra i Comuni membri hanno reso possibile intercettare queste risorse. A loro va il mio ringraziamento, perché con professionalità e dedizione hanno reso concreto un investimento che guarda alla sicurezza e alla vivibilità del nostro territorio. Come Unione continueremo a rafforzare la nostra capacità di affrontare le emergenze e a rivendicare con forza il ruolo delle aree interne e montane nelle politiche regionali».