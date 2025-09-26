Settimana mondiale dell’allattamento: otto incontri in provincia di Grosseto, il programma

Grosseto. “Priorità allattamento: creare reti sostenibili” è il motto dell’edizione 2025 della Settimana mondiale dell’allattamento (Sam) che si celebra dal 1° al 7 ottobre e che sul territorio della Asl Toscana Sud Est vede la promozione di una serie iniziative che hanno l’obiettivo di promuovere e sensibilizzare le donne verso l’importanza dell’allattamento al seno come scelta consapevole e sostenibile per tutti.

Un ambiente che sostiene l’allattamento non solo è di aiuto alle famiglie, ma contribuisce significativamente a ridurre l’impatto ambientale associato all’alimentazione artificiale. La Sam 2025 vuole mettere in collegamento gli attori che hanno a che fare con il sostegno all’allattamento a tutti i livelli, al fine di creare sistemi di supporto solidi e sostenibili.

Il programma

In provincia di Grosseto sono organizzati otto appuntamenti: mercoledì primo ottobre incontro con le ostetriche alle 11.30 al consultorio di Grosseto in via Don Minzoni; alle 16.30 ostetriche e «Mamme peer» incontrano le utenti del centro commerciale Maremà.

Giovedì 2 ottobre, alle 15, l’incontro si tiene al consultorio dell’ospedale di Orbetello.

Venerdì 3 ottobre alle 10 appuntamento al consultorio di Follonica in viale Europa e a Castel Del Piano in via IV Novembre; alle 16 incontro con Rosaria Puorto, autrice del libro «Allattamento per tutte» al consultorio di Grosseto in via Don Minzoni.

Sabato 4 ottobre ostetriche e «Mamme Peer» danno appuntamento alle 10.30 da AltriMondi, in via Albereta, Follonica; infine, alle 16, si tiene una passeggiata al velodromo, nel parco di via Giotto, a Grosseto.