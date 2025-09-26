Home Costa d'argentoLaguna, Forza Italia: “Bene nascita del Consorzio per tutelare ricchezza del territorio”
Costa d'argentoGrossetoPoliticaPolitica Costa d'ArgentoPolitica Grosseto

Laguna, Forza Italia: “Bene nascita del Consorzio per tutelare ricchezza del territorio”

"La laguna è una ricchezza inestimabile per il territorio, sotto il profilo ambientale, economico e sociale"

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 9 views

Grosseto.La costituzione del Consorzio per la laguna di Orbetello rappresenta un passo fondamentale e atteso da tempo per garantire la tutela e la valorizzazione di uno degli ecosistemi più importanti della Toscana e dell’intero Paese”.

A dichiararlo è Amedeo Gabbrielli, consigliere provinciale di Forza Italia – Ppe – Udc – Noi Moderati.

“La laguna è una ricchezza inestimabile per il territorio, sotto il profilo ambientale, economico e sociale: un patrimonio naturale da preservare, ma anche una risorsa che sostiene pesca, turismo e identità culturale locale – continua Gabbrielli. La scelta di istituire il Consorzio è giusta perché mette a sistema le competenze e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, superando la frammentarietà che in passato ha spesso rallentato gli interventi.

“Viene così riconosciuta la centralità del Comune di Orbetello e della Provincia di Grosseto, enti direttamente legati al territorio e alle comunità locali, chiamati ad avere un ruolo da protagonisti nella gestione della laguna. Al tempo stesso, il supporto della Regione Toscana e dello Stato garantisce le risorse e la forza istituzionale necessarie ad affrontare in maniera strutturale i problemi cronici che caratterizzano questo ambiente fragile e prezioso – termina Gabbrielli –. Il nuovo Consorzio consentirà di unire capacità tecniche, strumenti normativi e investimenti economici, con l’obiettivo di restituire alla laguna equilibrio ecologico, continuità gestionale e prospettive di sviluppo sostenibile, in un quadro di responsabilità condivisa tra istituzioni locali e nazional”i.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Verso le regionali, Ulmi: “Non solo più fondi,...

Rinnovato il consiglio direttivo del Silb Confcommercio: tutti...

“Lunch with Sonia”: la grande danza internazionale sbarca...

Immigrazione: in città lo striscione firmato dal comitato...

Giornate europee del patrimonio: all’Archivio di Stato iniziativa...

Verso le regionali, Cortecci: “Giustizia sociale e sviluppo...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: