Al via Scriabin Concert Series 2025-2026: Jacopo Mai in concerto nella chiesa dei Bigi

Grosseto. Prende il via domenica 28 settembre, alle 17.30, nella suggestiva cornice della Chiesa dei Bigi, la nuova stagione della Scriabin Concert Series, la rassegna pianistica promossa dall’associazione musicale Scriabin diretta dal maestro Antonio Di Cristofano, in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura e con il sostegno del Comune di Grosseto e dell’orchestra Città di Grosseto.

Il concerto

Ad inaugurare il cartellone sarà il pianista grossetano Jacopo Mai, già protagonista di un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero, premiato in numerosi concorsi nazionali e internazionali. Allievo della professoressa Gloria Mazzi e diplomatosi con il massimo dei voti all’Issm “Pietro Mascagni” di Livorno sotto la guida del maestro Daniel Rivera, Mai ha perfezionato la sua formazione in prestigiose accademie e masterclass, collaborando con maestri di fama come Lucchesini, Bogino, Baglini e Di Cristofano. Ha inciso due dischi dedicati a Liszt, compositore del quale è interprete appassionato, e si è esibito in importanti sale da concerto in Italia, Londra, Vienna, Helsinki, Riga e Budapest.

Per l’occasione proporrà un programma di grande fascino e intensità, che spazia dal virtuosismo romantico alle atmosfere impressioniste: Scriabin, Studio op. 2 n.1, Wagner-Liszt, Isoldens Liebestod, Granados, Allegro de concierto op. 46, Liszt, Ballata n.2, Scriabin, Sonata op. 19 n.2, Debussy, L’Isle Joyeuse

Biglietti: intero 8 euro, ridotto 6 euro per i soci dell’orchestra Città di Grosseto, ridotto 3 euro per gli allievi dell’Istituto musicale comunale Palmiero Giannetti.

Informazioni e prenotazioni: cell. 333.5372994.