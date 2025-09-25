Verso le regionali, Vasellini: “Campagna di odio contro di me, sono il Charlie Kirk maremmano”

Grosseto. Andrea Vasellini, candidato alle elezioni regionali con il Generale Roberto Vannacci per la Lega, non ha dubbi: “La polemica sollevata dal Pd, che lamenta presunti attacchi d’odio sul web alla propria candidata di Piombino, mostra ancora una volta la doppia morale della sinistra”.

Infatti, come ricorda lo stesso Vasellini, è bastato il suo recente comunicato contro Marras per scatenare un’ondata di insulti personali e di minacce dirette contro di lui, senza che nessun dirigente del Pd, locale o regionale, abbia avuto il coraggio di dissociarsi.

“Altro che valori democratici: quando non hanno più argomenti, gli avversari politici scivolano nell’odio organizzato. Io lo subisco da settimane – spiega Vasellini –, eppure da quella parte non arriva alcuna condanna, anzi. Silenzio assordante, che equivale a complicità”.

Gli esempi non mancano: sotto la foto che lo ritrae a Firenze accanto a Salvini e Vannacci, c’è chi ha scritto minacce del tipo “chi fa fra loro il prossimo Kirk?”, con un chiaro riferimento intimidatorio. “Parole gravissime – sottolinea Vasellini –, che se fossero state rivolte a un esponente della sinistra avrebbero aperto i telegiornali nazionali. Ma siccome a subirle è Vasellini, il silenzio è totale. È questa la loro idea di rispetto democratico?”.

Il candidato leghista non si lascia però intimorire e rilancia: “Se oggi divento il bersaglio di una campagna d’odio è perché evidentemente faccio paura: paura a chi ha governato male la Toscana, paura a chi ha distrutto la sanità, paura a chi ha trasformato la Maremma in periferia dimenticata. Oggi io sono diventato, nel bene e nel male, un Charlie Kirk maremmano: diretto, coraggioso, senza filtri. E proprio per questo la sinistra cerca di screditarmi”.

Per Vasellini, la differenza è netta: “Noi parliamo di programmi, di sicurezza, di sanità, di dignità per la nostra gente. Loro rispondono con fango e minacce. Ma gli elettori toscani sono più intelligenti di quanto credano: hanno capito chi difende davvero i loro interessi e chi invece difende solo poltrone”.

Una conclusione che suona come un avvertimento: “Non mi fermeranno con gli insulti, né con le minacce – termina Vasellini -. La mia campagna sarà sempre alla luce del sole e al fianco dei cittadini. È proprio questo che spaventa i professionisti del politichese e i maestri del fango: la politica vera è tornata”.