Verso le regionali, Lidia Bai: “Sanità e viabilità sono le mie priorità”

Grosseto. “Ho letto con attenzione l’appello lanciato oggi, giovedì 25 settembre, sulla stampa locale da Luca Giorgi, soccorritore della Misericordia di Manciano, che racconta con grande lucidità le difficoltà quotidiane affrontate dai nostri operatori sanitari, soprattutto in condizioni di maltempo”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Lidia Bai, candidata del Pd di Grosseto alle elezioni regionali.

“Volontari e professionisti che, con straordinario coraggio e spirito di servizio, percorrono strade spesso pericolose pur di garantire soccorso e assistenza a chi ne ha bisogno – sottolinea la candidata –. A loro va il nostro ringraziamento, ma non basta dire grazie: servono risposte concrete. Dal suo racconto emergono due temi che considero centrali nel mio impegno politico:

una sanità che assicuri pari opportunità a tutti i cittadini, ovunque essi vivano, soprattutto nelle aree più periferiche;

infrastrutture stradali moderne e sicure, perché senza collegamenti efficienti anche il miglior sistema sanitario rischia di non arrivare in tempo”.

“La provincia di Grosseto è vasta, poco popolata e con comunità spesso lontane dagli ospedali – prosegue Lidia Bai –. È vero, negli ultimi anni sono stati fatti passi avanti da parte di Asl e Regione: penso all’elisoccorso Pegaso 2, eccellenza per tutta la Toscana meridionale. Ma non basta, bisogna fare di più. Per questo considero la messa in sicurezza delle nostre strade una priorità assoluta. Strade moderne non significano solo sviluppo economico e collegamenti migliori: significano vite salvate nelle emergenze sanitarie e di Protezione Civile. Occorre un piano serio e concreto che renda il nostro territorio finalmente connesso, sia al suo interno sia con le grandi direttrici nazionali. In particolare, il Governo non può più rinviare la messa in sicurezza della SS 1 Aurelia: una strada pericolosa, obsoleta e che da troppi anni aspetta interventi”.

“Io mi impegno a portare questa battaglia nelle sedi opportune – termina la candidata –, con la determinazione di chi vuole difendere i cittadini e garantire loro il diritto a sicurezza, salute e pari opportunità”.