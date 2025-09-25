Verso le regionali: Antonenna Bundu al mercato cittadino per incontrare gli elettori

Follonica (Grosseto). Venerdì 26 settembre, al mercato settimanale di Follonica, la candidata alla carica di presidente della Regione Toscana, Antonella Bundu, incontrerà la cittadinanza follonichese a partire dalle 10.30.

Durante l’incontro saranno presenti anche i candidati di Toscana Rossa, la lista che sostiene Antonella Bundu alla guida della Regione.

“I temi principali della nostra campagna elettorale sono la sanità, l’ambiente, il lavoro e naturalmente la cultura della pace che parta dall’opposizione al genocidio in corso a Gaza – si legge in una nota di Toscana Rossa -. Rifondazione Comunista, Possibile e Potere al Popolo sono le tre forze politiche che compongono la lista Toscana Rossa. Nella provincia di Grosseto, Lamberto Soldatini e Tamara Tognetti sono i candidati espressione di Rifondazione Comunista, mentre Camilla Carola Marri e Andrea Nannerini sono espressione di Potere al Popolo”.