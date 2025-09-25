Home Colline del FioraMiniere e minerali nel territorio mancianese: nuovo appuntamento con “Le voci della storia”
Miniere e minerali nel territorio mancianese: nuovo appuntamento con “Le voci della storia”

L'iniziativa è in programma sabato 27 settembre

Manciano (Grosseto). Si parla di miniere nel nuovo evento della rassegna “Le voci della storia 2025”, organizzata dal Comune di Manciano con il Museo diffuso della comunità mancianese e la biblioteca civica “Antonio Morvidi”, con la collaborazione di Teatro Studio Grosseto e del circolo Arci di Manciano.

Sabato 27 settembre, alle 17.00, negli spazi de Le Stanze (via Cavour 6, Manciano), si terrà l’incontro “Miniere e minerali nel territorio mancianese. La collezione Danesi e le raccolte comunali”, con una conversazione a cura del geologo Paolo Pratesi.

L’appuntamento rappresenta un’occasione unica per conoscere da vicino il ricco patrimonio mineralogico locale: per la prima volta sarà infatti esposta al pubblico una piccola selezione di minerali appartenenti alla collezione Danesi e alla raccolta storica comunale. Un viaggio nella memoria e nella natura del territorio, che unisce scienza, storia e identità culturale.

La partecipazione è gratuita.

Per informazioni: Museo diffuso della comunità mancianese (tel. 0564.620532, e-maiol museodiffuso@comune.manciano.gr.it) oppure biblioteca “A. Morvidi” (tel. 0564 625329 – e-mail biblioteca@comune.manciano.gr.it).

