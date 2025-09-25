“Genitori 2.0”: un’iniziativa per favorire lo sviluppo psicomotorio e linguistico infantile

Grosseto. L’Azienda Usl Toscana sud est promuove lo sviluppo psicomotorio e linguistico delle bambine e dei bambini. Grazie all’iniziativa «Genitori 2.0» è possibile partecipare ad incontri gratuiti con le professioniste e i professionisti della Riabilitazione. I confronti sono finalizzati alla promozione dei corretti stili di vita, al fine di favorire uno sviluppo neuro evolutivo dei bambini e delle bambine nella fascia 0-3 anni.

Per le prenotazioni è sufficiente compilare il modulo di pre-adesione disponibile nei nidi d’infanzia entro il 5 dicembre 2025.

«Con questa iniziativa – dichiara la direttrice della Uos Educazione della salute della Asl Toscana sud est di Grosseto, Guya Monti – vogliamo essere accanto alle famiglie fin dai primi anni di vita dei loro figli e delle loro figlie. Favorire lo sviluppo psicomotorio e linguistico nella fascia 0-3 anni significa investire sul futuro dei bambini, offrendo ai genitori strumenti e conoscenze utili per accompagnarli nella crescita. L’obiettivo è promuovere corretti stili di vita e creare momenti di confronto diretto con i professionisti della Riabilitazione, affinché ogni famiglia possa sentirsi sostenuta e valorizzata. Un ringraziamento alle logopediste e alle fisioterapiste che hanno ideato e porteranno avanti il progetto».

L’iniziativa vede la collaborazione del Dipartimento delle professioni tecnico sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione, della riabilitazione funzionale della salute mentale infanzia e adolescenza dell’Area provinciale grossetana e della Uos Educazione alla salute di Grosseto.