Crolla il prezzo del grano: gli agricoltori maremmani scendono in piazza

Grosseto. I cerealicoltori maremmani scendono in piazza con una grande mobilitazione che coinvolgerà, da Nord a Sud del Paese, anche la Toscana, con centinaia di agricoltori della Coldiretti che arriveranno a Firenze per denunciare le manovre di veri e propri trafficanti che utilizzano le importazioni di prodotto straniero per far crollare i prezzi di quello italiano, scesi ormai drammaticamente sotto i costi di produzione.

Speculazioni che rischiano di far drasticamente diminuire le capacità produttive del Paese in un settore strategico per l’approvvigionamento alimentare, con pesanti conseguenze dal punto di vista economico e ambientale. Basti pensare che, nella sola Maremma, considerata il granaio della Toscana, in venti anni la produzione di frumento duro è crollata del 30%, mentre le superfici coltivate di oltre il 40%, parte delle quali oggi incolte.

Venerdì 26 settembre, a partire dalle 10.30, gli agricoltori, provenienti da tutte le province della regione e dal Lazio, invaderanno pacificamente con cartelli, bandiere e striscioni la città di Firenze con un presidio di fronte alla Prefettura. La delegazione della provincia di Grosseto sarà guidata dal presidente provinciale, Simone Castelli.

A far insorgere gli agricoltori il prezzo del grano sceso a 28 centesimi il chilo che non copre nemmeno i costi di produzione, le importazioni dall’estero e le speculazioni lungo la filiera che rendono anti-economico coltivare lasciando così i terreni incolti.

Per informazioni: https://grosseto.coldiretti.it/, pagina ufficiale Facebook @cdGrosseto, Instagram @Coldiretti_Toscana, Twitter @coldirettitosca