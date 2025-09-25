Cittadella dello Studente: attivato un servizio post scuola per i ragazzi

Home GrossetoCittadella dello Studente: attivato un servizio post scuola per i ragazzi
Il servizio di sorveglianza, affidato alla Cooperativa sociale onlus Uscita di Sicurezza, sarà gestito da uno psicologo esperto nel lavoro con i giovani e questo consentirà, durante le ore di apertura, di attivare anche uno sportello di ascolto

Grosseto. Dal 1° ottobre 2025 la Provincia di Grosseto attiva un nuovo servizio post scuola sorvegliato, nella sala studio della Cittadella dello Studente, a Grosseto in via Scopetani 3, al piano terra dello stabile di proprietà dell’amministrazione provinciale (ex Centro per l’Impiego).

Il servizio post scuola resterà attivo per tutto l’anno scolastico 2025/2026, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 17.

Il servizio

L’iniziativa della Provincia nasce per dare un aiuto concreto agli studenti e alle studentesse degli istituti superiori che frequentano le scuole della Cittadella e hanno la necessità di trattenersi dopo le lezioni del mattino, offrendo loro uno spazio dove fermarsi, in attesa delle attività pomeridiane scolastiche e sportive, ma anche dove socializzare. Un servizio importante, soprattutto per chi viene da fuori. L’accesso e l’utilizzo degli spazi sarà completamente gratuito per gli studenti e le studentesse: le spese sono sostenute dall’amministrazione provinciale.

Nelle ore di apertura del post scuola sarà attivo anche uno “sportello di ascolto” per i giovani: l’attività di sorveglianza, infatti, affidata dalla Provincia alla cooperativa sociale Uscita di Sicurezza, sarà svolta da uno psicologo esperto nel lavoro con gli adolescenti, che non si limiterà a controllare e presidiare la sala, ma sarà a disposizione dei ragazzi e delle ragazze per accoglierli, ascoltarli e sostenerli nel loro percorso di crescita.

Anche questa iniziativa rientra nel progetto complessivo della Provincia di realizzare un vero e proprio campus alla Cittadella dello Studente, confermando l’attenzione alle esigenze degli studenti e delle famiglie e promuovendo interventi che rafforzano la funzione educativa e sociale delle scuole superiori del territorio.

