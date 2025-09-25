Cantina Mitiscollis: il cuore della Maremma genera una nuova storia di passione

Tra le colline di Montebamboli, a due passi da Massa Marittima, la cantina Mitiscollis si estende per 40 ettari nel cuore della Maremma toscana.

Un territorio unico, racchiuso tra mare e boschi, dove i terreni ricchi di minerali e le brezze tirreniche donano ai vini mineralità, eleganza e freschezza. Il nuovo progetto enologico della cantina porta la firma della famiglia Gianoli, che ha scelto di trasformare una passione in un’avventura concreta.

“Questo progetto nasce dalla recente acquisizione dell’azienda vitivinicola ‘Le Sode di Sant’Angelo’ – spiegano i titolari –. Con entusiasmo e passione abbiamo scelto di trasformare un sogno in realtà, dando nuova vita a questa eccellenza ormai radicata nel comune di Massa Marittima a Montebamboli. Il nostro desiderio è quello di rilanciare la cantina, valorizzando non solo i nostri vini, ma anche l’unicità del territorio della Maremma, che ci contraddistingue e ci auguriamo possa rendere speciale ed unico ogni calice”.

Per Lorenzo Gianoli, sua figlia Gaia e sua moglie Francesca, Mitiscollis rappresenta un ritorno alla terra, un legame antico che diventa oggi progetto e visione. Una scelta di cuore, guidata dalla convinzione che il vino non sia solo un prodotto, ma possa essere anche un racconto di emozioni e di nuove opportunità.

Grazie alla collaborazione con l’enologo di fama internazionale Roberto Cipresso, la cantina ha dato vita alle sue prime tre etichette che racchiudono l’essenza del territorio:

Il passo più lungo della gamba , Rosso Toscana IGT, simbolo dell’audacia di un sogno;

, Rosso Toscana IGT, simbolo dell’audacia di un sogno; Bamboli , Vermentino Bianco Toscana IGT, fresco e minerale, espressione autentica della Maremma;

, Vermentino Bianco Toscana IGT, fresco e minerale, espressione autentica della Maremma; Maretta, Spumante Brut Rosato, un inno alla convivialità.

Per celebrare questo nuovo inizio, domenica 28 settembre la cantina aprirà le sue porte a tutti gli appassionati con una degustazione dei tre vini, accompagnata da assaggi gastronomici che uniscono i sapori di Parma e della Toscana. A seguire, una grande grigliata a cura del Podere Paterno e un DJ Set per proseguire la festa tra musica e buon vino.

Un’occasione speciale per scoprire un territorio straordinario, i vini Mitiscollis e la storia che li ha fatti nascere.

Per maggiori informazioni: cell. 338.7192442 | e-mail info@mitiscollis.it

Per tutte le informazioni sulla cantina: www.mitiscollis.it | www.instagram.com/mitiscollis/