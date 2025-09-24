Fratelli d’Italia: “Parco della Maremma diventa comitato elettorale del Pd, Rusci si dimetta”

Home GrossetoFratelli d’Italia: “Parco della Maremma diventa comitato elettorale del Pd, Rusci si dimetta”
di Redazione
Grosseto.Quanto sta accadendo è di una gravità inaudita: il Parco della Maremma, patrimonio ambientale e culturale di tutti i cittadini, è stato piegato a strumento di propaganda politica”.

A denunciare con fermezza la situazione che riguarda l’Ente Parco è il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Grosseto.

“Il presidente Simone Rusci, invece di mantenere un ruolo imparziale e super partes come richiesto dal suo incarico, ha scelto di scendere apertamente in campo al fianco del Partito democratico, arrivando a registrare un video elettorale con Leonardo Marras, candidato del Pd. Un fatto senza precedenti, che segna uno spartiacque pericoloso: un ente pubblico trasformato in vetrina propagandistica di partito. Di fronte a un simile abuso, non esistono giustificazioni possibili: il presidente Rusci ha compromesso la credibilità dell’Ente che rappresenta e ha perso ogni autorevolezza nel suo ruolo. Se ha scelto di fare da portavoce alla campagna del Partito democratico, la sola scelta responsabile e dignitosa è quella di dimettersi immediatamente. La Maremma – conclude la nota di Fratelli d’Italia non è un feudo elettorale del Pd, né di Marras: è la terra dei cittadini che ogni giorno la vivono, la proteggono e ci lavorano e non può assolutamente essere utilizzata come passerella elettorale da chi dimostra così poco rispetto per le istituzioni”.

