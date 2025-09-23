Verso le regionali: il Pd organizza un confronto pubblico con Marras e Tosini

Cinigiano (Grosseto). Il circolo del Partito Democratico di Cinigiano organizza un confronto pubblico sulle proposte programmatiche per il futuro governo della Regione Toscana con:

Leonardo Marras, assessore uscente alle attività produttive, all’economia, al credito e al turismo della Regione Toscana;

Lucia Tosini, insegnante e membro della segreteria provinciale del Pd.

Entrambi sono candidati del Partito Democratico alle prossime elezioni regionali del 12 e 13 ottobre.

L’incontro si terrà mercoledì 24 settembre alle 14.30, nella saletta della biblioteca comunale di Cinigiano.

Sono invitati a partecipare i cittadini, le associazioni e le imprese per ascoltare e proporre idee ai due candidati.