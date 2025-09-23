“Paesaggio, ambiente, territorio ed energie rinnovabili”: convegno nella sala Pegaso

Grosseto. Giovedì 25 settembre, dalle 14.30 alle 18.30, nella sala Pegaso del Palazzo della Provincia, in piazza Dante Alighieri n. 35 a Grosseto, si svolgerà un incontro di formazione ed informazione organizzato dal Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Grosseto in collaborazione con gli altri Ordini e Collegi professionali della provincia di Grosseto, dal titolo “Paesaggio, ambiente, territorio ed energie rinnovabili”.
L’incontro vedrà come relatori: il professor Simone Rusci (sul tema “Il paesaggio in altri termini. Questioni di lessico e di contenuto”), l’avvocato Michele Greco (sul tema “Il ruolo del giudice amministrativo nel bilanciamento tra gli interessi paesaggistici, ambientali ed energetici”), il professor Bruno Montanari (“Paesaggio e ambiente. Una questione di sguardi”).