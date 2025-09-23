Home CronacaMaltempo: il Consorzio di Bonifica offre supporto al Comune per gestire gli allagamenti
Maltempo: il Consorzio di Bonifica offre supporto al Comune per gestire gli allagamenti

I corsi d’acqua principali non hanno fatto registrare accumuli significativi

Grosseto. Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud di nuovo mobilitato per far fronte all’intensa perturbazione che sta interessando la Maremma.

I corsi d’acqua principali non hanno fatto registrare accumuli significativi e anche il reticolo minore ha retto bene l’urto della perturbazione, che ha avuto caratteristiche particolari: il fronte temporalesco si è infatti sviluppato soprattutto in senso longitudinale, tanto che i pluviometri hanno fatto registrare spesso dati che non corrispondono alla quantità di acqua effettivamente caduta. Ne sono un esempio i 20 millimetri registrati a Paganico, uno dei paesi più colpiti, dove evidentemente il dato non corrisponde alla realtà.

Cb6 ha offerto all’amministrazione comunale di Civitella Paganico un supporto per gestire gli allagamenti, che non sono stati provocati dalle esondazioni dei corsi d’acqua, ma dalla repentina intensità con cui la pioggia si è abbattuta sul territorio. Il sindaco Biondi ha chiesto, in particolare, un intervento urgente sul fosso Fogna, funzionale a garantire la percorribilità di una strada vicinale adiacente, al momento allagata.

Fin dalla serata di ieri sono in funzione i 16 impianti idrovori attivi nella piana grossetana e in quella del fiume Albegna: qui ancora una volta la zona più colpita è stata quella del Priorato, con quasi circa 200 ettari di terreni agricoli finiti sott’acqua, rendendo necessaria l’attivazione delle idrovore.

Precipitazioni sono attese fino alla serata di oggi, martedì 23 settembre: mezzi e operatori del Consorzio restano mobilitati per la vigilanza sui corsi d’acqua e sulle idrovore fino ad allarme rientrato.

