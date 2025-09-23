Doppio intervento di AdF: possibili disagi in paese

Castel del Piano (Grosseto). Giovedì 25 settembre AdF sarà al lavoro a Castel del Piano due per interventi di distrettualizzazione sulla rete idrica in piazzale Sant’Angelo e in via Pozzo Stella.
I lavori potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua dalle 9 alle 11 in via Po, via Campo Grande, via dei Mille, piazzale Sant’Angelo, piazzale Europa e dalle 14 alle 16 in via Pozzo Stella, via di Montagna, via Alba, via Fosso degli Ebrei, via del Poderuccio.
Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.
Si ricorda il numero verde di AdF 800.356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.