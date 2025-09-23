Home Colline MetallifereContributi affitto: pubblicato il bando del Comune
Contributi affitto: pubblicato il bando del Comune

Ecco come presentare domanda

Gavorrano (Grosseto). L’amministrazione comunale di Gavorrano comunica che è in pubblicazione il bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2025.

Il contributo è riferito alle spese sostenute per l’affitto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, è calcolato in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Sarà possibile inoltrare le domande di partecipazione al bando entro e non oltre il 15 ottobre 2025.

Il bando è stato finanziato per 26.785,20 euro con risorse comunali, mentre 3.485,00 euro sono finanziamenti della Regione Toscana.

Per prendere visione del bando e dei relativi allegati, è opportuno visitare la pagina del sito del Comune di Gavorrano raggiungibile dal link https://www.comune.gavorrano.gr.it/index.php/servizi-social/item/6533-bando-per-l-assegnazione-di-contributi-ad-integrazione-dei-canoni-di-locazione-anno-2025

