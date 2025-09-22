Home Castiglione della PescaiaVerso le regionali: i big di Fratelli d’Italia in Maremma per sostenere Tomasi
Castiglione della PescaiaColline MetallifereFollonicaPoliticaPolitica Castiglione della PescaiaPolitica Colline MetalliferePolitica FollonicaPolitica Grosseto

Verso le regionali: i big di Fratelli d’Italia in Maremma per sostenere Tomasi

Iniziative a Follonica, Roccastrada e Castiglione della Pescaia

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 23 views

Grosseto. Si è concluso un fine settimana intenso per Fratelli d’Italia in provincia di Grosseto, dove due importanti esponenti istituzionali hanno preso parte a iniziative pubbliche a sostegno della candidatura di Alessandro Tomasi alla presidenza della Regione Toscana.

Sabato 20 settembre, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, ha incontrato cittadini, simpatizzanti e amministratori locali in due appuntamenti: prima al gazebo elettorale a Castiglione della Pescaia, poi a Follonica, per un confronto sul futuro della Toscana e le priorità del programma di Fratelli d’Italia.

Domenica 21 settembre è stata invece la volta dell’onorevole Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera dei deputati, che ha visitato la suggestiva Pieve di Caminino, a Roccastrada, e successivamente ha partecipato a un incontro a Roccatederighi, insieme ai candidati al Consiglio regionale. Alle iniziative hanno preso parte il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera e commissario straordinario di Fratelli d’Italia per la provincia di Grosseto, e il parlamentare Fabrizio Rossi.

“Si tratta di eventi significativi – dichiarano Rotelli e Rossi che testimoniano il forte sostegno politico e istituzionale alla candidatura di Alessandro Tomasi, figura centrale in un progetto serio e concreto di cambiamento per la Toscana”.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Il Comune sostiene le famiglie: voucher per la...

Aneddoti, racconti ed emozioni: i “Ragazzi dei palazzi...

Verso le regionali: il presidente della Commissione cultura...

Sicurezza, il Pd: “Amati e Fratelli d’Italia smettano...

Verso le regionali, Daniela Castiglione si presenta: “Giovani,...

AdF, Mazzocco: “Copiosa perdita d’acqua dal deposito, spreco...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: