Verso le regionali: i big di Fratelli d’Italia in Maremma per sostenere Tomasi

Grosseto. Si è concluso un fine settimana intenso per Fratelli d’Italia in provincia di Grosseto, dove due importanti esponenti istituzionali hanno preso parte a iniziative pubbliche a sostegno della candidatura di Alessandro Tomasi alla presidenza della Regione Toscana.

Sabato 20 settembre, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, ha incontrato cittadini, simpatizzanti e amministratori locali in due appuntamenti: prima al gazebo elettorale a Castiglione della Pescaia, poi a Follonica, per un confronto sul futuro della Toscana e le priorità del programma di Fratelli d’Italia.

Domenica 21 settembre è stata invece la volta dell’onorevole Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera dei deputati, che ha visitato la suggestiva Pieve di Caminino, a Roccastrada, e successivamente ha partecipato a un incontro a Roccatederighi, insieme ai candidati al Consiglio regionale. Alle iniziative hanno preso parte il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera e commissario straordinario di Fratelli d’Italia per la provincia di Grosseto, e il parlamentare Fabrizio Rossi.

“Si tratta di eventi significativi – dichiarano Rotelli e Rossi – che testimoniano il forte sostegno politico e istituzionale alla candidatura di Alessandro Tomasi, figura centrale in un progetto serio e concreto di cambiamento per la Toscana”.