“Sali e Scendi”: la ciclostazione decolla con il 64% di adesioni in 3 mesi

Grosseto. La ciclostazione “Sali e Scendi” di piazza Marconi si conferma un servizio vincente per Grosseto.

A tre mesi dall’apertura, la struttura gestita da Rama SpA conta già 36 utenti attivi che utilizzano regolarmente i 56 posti bici e gli armadietti della struttura situata di fronte alla stazione ferroviaria.

Il servizio, completamente gratuito, sta dimostrando la sua utilità soprattutto in questi giorni di rientro dalle vacanze estive: la recente riapertura delle scuole rappresenta un’ulteriore opportunità per valorizzare il servizio, che è a disposizione anche degli studenti oltre ai pendolari per lavoro e ai dipendenti della pubblica amministrazione che già utilizzano regolarmente la struttura.

“I numeri ci danno ragione: la ciclostazione rappresenta una risposta concreta alle esigenze di mobilità sostenibile dei nostri cittadini – commenta Guido Delmirani, presidente di Rama SpA –. Il fatto che 36 persone utilizzino regolarmente questo servizio dimostra quanto fosse necessaria una struttura sicura per le biciclette in una posizione così strategica. La ciclostazione non è solo un servizio per i cittadini, ma un tassello importante nella creazione di quella rete fisica che Rama sta sviluppando per supportare la mobilità leggera in tutta la provincia di Grosseto”.

“Abbiamo realizzato la struttura – dichiarano l’assessore allo sviluppo infrastrutturale Riccardo Ginanneschi e l’assessore alla mobilità Riccardo Megale – affinché fosse possibile garantire un servizio senza alcun costo per pendolari, studenti, dipendenti della Pubblica Amministrazione e tutti coloro che hanno esigenza di muoversi da o verso la stazione con la bicicletta, tutto ciò è stato possibile grazie all’affidamento di servizio a Rama”.

Per richiedere l’assegnazione di uno stallo è sufficiente compilare il modulo disponibile sul sito web di Rama e ritirare la tessera negli uffici dell’azienda in via Trieste 4, il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 10.30.