Maltempo in Maremma: i Vigili del Fuoco soccorrono automobilisti e un motociclista

Grosseto. A partire dalle ore 18 di oggi pomeriggio, squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto sono intervenute a seguito di allagamenti, con un totale di 22 unità e 6 mezzi, tra cui l’anfibio.

A seguito delle forti piogge che hanno interessato la zona, si sono verificati gravi allagamenti lungo la Strada provinciale 64, in prossimità di Paganico.

Il flusso delle acque ha provocato danni e blocchi stradali. Numerosi automobilisti hanno richiesto soccorso poiché l’acqua ha raggiunto il livello degli sportelli delle vetture, generando situazioni di pericolo.

Inizialmente una persona risultava dispersa, ma è stata successivamente rintracciata in buone condizioni.

Il mezzo anfibio ha recuperato un motociclista, un automobilista ed evacuato due persone.

Sul posto sono impegnate e si stanno dirigendo quattro squadre dei Vigili del Fuoco, oltre a due unità Mocra (Modulo contrasto rischio acquatico) e i sommozzatori di Firenze.

Alle 20.30 risultavano 18 interventi in coda. I soccorsi sono coordinati dal Comandante provinciale.

Notizia in aggiornamento