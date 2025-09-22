Bomba d’acqua in paese, strade allagate e chiuse: “Non uscite e siate prudenti”

Paganico (Grosseto). A seguito della forte bomba d’acqua che ha interessato il territorio, il Comune di Civitella Paganico invita la popolazione alla massima prudenza e a non spostarsi se non strettamente necessario.
Attualmente risultano completamente allagate: via degli Orti, via della Provincia, via Malevolti e via Bartolo Di Fredi
Risultano inoltre chiuse alla circolazione: via Circondaria Nord, via della Stazione, strada di Pietratonda, la rotonda della strada del Tollero.
Seguiranno aggiornamenti in tempo reale.
Il Comune raccomanda di prestare la massima attenzione e di attenersi alle indicazioni delle autorità competenti.