Bomba d’acqua in paese, strade allagate e chiuse: “Non uscite e siate prudenti”

Paganico (Grosseto). A seguito della forte bomba d’acqua che ha interessato il territorio, il Comune di Civitella Paganico invita la popolazione alla massima prudenza e a non spostarsi se non strettamente necessario.

Attualmente risultano completamente allagate: via degli Orti, via della Provincia, via Malevolti e via Bartolo Di Fredi

Risultano inoltre chiuse alla circolazione: via Circondaria Nord, via della Stazione, strada di Pietratonda, la rotonda della strada del Tollero.

Seguiranno aggiornamenti in tempo reale.

Il Comune raccomanda di prestare la massima attenzione e di attenersi alle indicazioni delle autorità competenti.

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: